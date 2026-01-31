أمسية كروية مرتقبة بين شباب الأهلي وخورفكان في ربع نهائي كأس رئيس الدولة



يحتضن استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، عند الساعة الخامسة والربع من مساء الأحد، مواجهة مرتقبة تجمع شباب الأهلي وخورفكان، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، في لقاء يتوقع أن يحمل طابع مواجهات الكؤوس التي لا تعترف بالترشيحات المسبقة ولا تخضع لأي حسابات خارج المستطيل الأخضر.



وتعد مواجهة الغد الثانية بين الفريقين خلال الموسم الحالي، بعدما التقيا في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين يوم 20 نوفمبر 2025، حيث حسم شباب الأهلي اللقاء بصعوبة بهدف وحيد سجله غويلهرم بالا في الدقيقة 87.



وأكد البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، صعوبة المواجهة، مشيراً إلى أن مباريات الأدوار الإقصائية تحسم غالباً بالتفاصيل الصغيرة، وقال: «مواجهة خورفكان ستكون صعبة، لأن أي فقدان للتركيز قد يكون حاسماً، ونحن نواجه فريقاً تنافسياً يمر بمرحلة جديدة ويملك دوافع كبيرة».



وأضاف: «نحتاج إلى أداء متكامل وتركيز كامل وانضباط عالٍ طوال المباراة، ونثق في أسلوب عملنا والانسجام الذي قدمه الفريق، ومع احترامنا الكامل للمنافس، هدفنا هو التأهل إلى نصف النهائي».



وفي المقابل، شدد الكرواتي دامير كرزنار، مدرب خورفكان، على خصوصية مباريات الكؤوس، مؤكداً جاهزية فريقه للتحدي، وقال: «لدينا مباراة مهمة في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة مع شباب الأهلي، ومباريات الكأس تختلف عن غيرها من البطولات».



وأضاف: «الوقت ضيق ولا توجد فرصة كبيرة للراحة، لذلك سنجري بعض التغييرات في بعض المراكز، وأؤمن بأننا نملك مجموعة جيدة من اللاعبين، وقادرون على مجاراة شباب الأهلي واستكمال ما بدأناه وتحقيق التأهل».



ومن جانبه، وصف عيد خميس، لاعب شباب الأهلي، المواجهة بأنها لن تكون سهلة، مؤكداً أهمية المباراة، وقال: «مباراتنا مع خورفكان مواجهة مهمة أمام فريق جيد، ومباريات الكؤوس تختلف عن الدوري لأنها تلعب بنظام خروج المغلوب، وكل فريق يسعى للفوز والتأهل، وسنبذل أقصى ما لدينا لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا».



وبدوره، أكد أحمد جشك، لاعب خورفكان، أن المباراة لا تقبل أنصاف الحلول، مشيراً إلى عزم فريقه القتال حتى النهاية، وقال: «المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، والخاسر يودع البطولة، وبإذن الله سنقدم كل ما لدينا، ونحن جاهزون لخوض هذه المواجهة، وسنقاتل حتى صافرة النهاية لإسعاد جماهيرنا ومشاركتهم الفرحة».