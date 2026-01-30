مدرب العين: هدفنا نصف نهائي الكأس وضغط المباريات ليس عذراً



قلل المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، من تأثير ضغط الفترة الفاصلة بين مباراة كلباء في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين ومباراة الغد أمام دبا في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، مؤكداً أن المساحة الزمنية تعتبر قصيرة، لكنها لا تمثل عذراً، وأوضح أن الفريق مطالب بالتعامل باحترافية مع ضغط روزنامة الموسم. وقال: ندرك تماماً ما هو مطلوب منا خلال المباراة، وأهدافنا واضحة منذ بداية الموسم في التعامل مع كل مباراة على حدة، ونتطلع في مواجهة الأحد إلى التأهل للدور نصف النهائي، مع كامل الاحترام لطموحات الفريق المنافس، الذي نجح في بلوغ هذا الدور على حساب نادي الوصل.



ونفى مدرب العين أن يكون طريق فريقه نحو النهائي أفضل مقارنة ببقية المنافسين وقال إن جميع الفرق التي تأهلت إلى الدور ربع النهائي أثبتت جدارتها بالوصول إلى هذه المرحلة، من خلال احترامها للمنافسين وتقديم المستويات التي مكنتها من بلوغ هذا الدور، وسبق أن أكدت أنه لا توجد مباراة سهلة في كرة القدم، خصوصاً في مواجهات الكؤوس التي تتطلب تركيزاً أعلى ورغبة أقوى من أجل مواصلة المشوار، وهو ما يتحلى به العين في جميع مبارياته، لا سيما أمام فريق دبا.



وقال المدرب الصربي إن بطولة كأس رئيس الدولة تعد الأغلى والأكثر خصوصية، لما تحمله من اسم عزيز على قلوب شعب الإمارات، مؤكداً أن المنافسة في هذه المسابقة دائماً ما تتسم بالقوة والندية والتحدي بين جميع الفرق.