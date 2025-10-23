الشارقة يستهل مشواره في كأس رئيس الدولة بمواجهة يونايتد الطموح



يستهل الشارقة مشواره في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بمواجهة فريق يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، في الرابعة و55 دقيقة من مساء الجمعة، على ملعب استاد الشارقة، ضمن مرحلة دور الستة عشر من البطولة الغالية.



ويدخل الشارقة اللقاء برغبة مصالحة جماهيره واستعادة توازنه بعد الخسارة القاسية التي تلقاها أمام تراكتور الإيراني بخمسة أهداف دون رد في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أيام عدة، وهي النتيجة التي أثارت استياء جماهيره التي تنتظر ردة فعل قوية من لاعبي الفريق وعودة الأداء المقنع الذي يليق باسم وتاريخ النادي.



في المقابل، يخوض يونايتد اللقاء بقيادة مدربه الإيطالي الشهير، أندريا بيرلو، بمعنويات عالية بعد بدايته الجيدة في دوري الدرجة الأولى، والذي يحتل فيه المركز الرابع برصيد 7 نقاط من 3 مباريات حقق فيها فوزين وتعادلاً أخيراً مع الجزيرة الحمراء، كما نجح في تخطي تصفيات البطولة بالفوز على الاتفاق 2-0، ثم على الزيد 1-0.



ويطمح يونايتد إلى تقديم مباراة تليق بطموحه وإمكاناته وتحقيق المفاجأة في مواجهة ينال فيها صاحب الأرض أفضلية كبيرة قياساً بالأسماء اللامعة في صفوفه والفوارق الفنية بين الناديين، ما يشعل لقاء الغد بين الشارقة الذي يبحث عن عودة قوية ويونايتد الذي يسعى لتحقيق المفاجأة.