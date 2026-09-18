بيرلو: جاهزون للنصر ونستهدف كل البطولات



أكد الإيطالي أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق دبي يونايتد، جاهزية الفريق لمواجهة النصر، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والمقررة الأحد 20 سبتمبر على استاد آل مكتوم.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحافي، الذي يسبق المباراة، إن خوض منافسة جديدة يمثل فرصة مهمة للفريق، مشيراً إلى أن الجهاز الفني سيعمل على إجراء بعض التدوير في التشكيلة، ومنح دقائق لعب لعدد من اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: «إنها بطولة جديدة بالنسبة لنا، ولدينا ثلاث مباريات، ما يمنحنا فرصة لإجراء بعض التدوير، وإشراك لاعبين يحتاجون إلى المزيد من دقائق اللعب. استعددنا بشكل جيد خلال الأسبوع، وكان لدينا وقت كافٍ للعمل والتحضير».

وشدد المدرب الإيطالي على رغبة دبي يونايتد في المنافسة في جميع البطولات، قائلاً: «نريد أن نكون منافسين في كل مباراة، وفي كل بطولة، بما في ذلك الكأس. مواجهة النصر اختبار مهم بالنسبة لنا، وأنا واثق من جاهزية الفريق لخوض المباراة».

وعن الحالة البدنية للاعبين أكد بيرلو عدم وجود مشكلات أو إصابات مؤثرة في صفوف الفريق، موضحاً أن بعض اللاعبين قد يحتاجون فقط إلى مزيد من الوقت للاستشفاء، في ظل الفترة المتاحة للجهاز الفني للعمل والتحضير قبل المواجهة.

ويدخل دبي يونايتد المباراة بطموح تقديم أداء قوي ومواصلة المنافسة، في أول اختبار له ضمن منافسات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.