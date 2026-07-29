سفير الدولة بمصر يزور معسكر نادي دبا



قام حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، بزيارة كريمة لبعثة فريق نادي دبا لكرة القدم ذلك خلال المعسكر التحضيري الذي يقيمه الفريق حالياً في جمهورية مصر العربية، استعداداً للموسم الرياضي الجديد.



وحضر السفير جانباً من الحصة التدريبية للفريق، حيث التقى باللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري.



وفي ختام الزيارة، تلقى حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، درعاً تذكارية من بعثة نادي دبا.