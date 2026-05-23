بالوتيلي.. «سوبر ماريو» سحر النجومية لا يزال حاضراً (فيديو)



يواصل الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم الاتفاق جذب اهتمام الجماهير، رغم ابتعاده عن الدوريات الأوروبية، التي صنعت شهرته. فمع نهاية كل مباراة مع فريقه الاتفاق، يتجمع عشرات المشجعين خارج الملعب أملاً في الحصول على توقيعه أو التقاط صورة سيلفي معه، وتريد هتاف «سوبر ماريو» «سوبر ماريو»، في مشهد يعكس استمرار شعبيته الكبيرة.



وشهدت مسيرة المهاجم الإيطالي محطات متقلبة بين التألق والانتقالات المتعددة. بدأ اسمه يبرز مع إنتر ميلان حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخوض تجربة لافتة في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي ثم ليفربول، لينتقل بعدها بين عدة أندية أوروبية، قبل انضمامه مطلع العام الجاري إلى الاتفاق الإماراتي.



ورغم أن اللاعب البالغ 35 عاماً لم يعد يقدم المستويات نفسها التي ميزت بداياته، فإنه لا يزال يحتفظ بصورة المهاجم الموهوب الذي جمع بين القوة البدنية والمهارة والأناقة داخل الملعب، إضافة إلى حس تهديفي لافت جعله يوماً ضمن أبرز المهاجمين في أوروبا.



وخلال فترة تألقه، دخل بالوتيلي ضمن قائمة الأسماء التي نافست في عصر هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حين كان يُنظر إليه كأحد أكثر اللاعبين موهبة وإثارة للجدل في كرة القدم العالمية.