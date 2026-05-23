بعد صعود فريقهم إلى المحترفين.. أطفال يونايتد يتحدون الكبار: «نحن جايينكم»



رغم أن عمره لا يتجاوز 4 أعوام، بدأ نادي يونايتد إف سي يفرض نفسه قصةً استثنائية في كرة القدم الإماراتية، بعدما ضمن الصعود إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، عقب رحلة سريعة بدأت من الدرجة الثانية مروراً بالأولى، وصولاً إلى مصاف الكبار.



وفي مدرجات الفريق، كان المشهد مختلفاً. أطفال يرتدون قمصان يونايتد ويرفعون الأعلام بحماس، أطلقوا رسالتهم المباشرة إلى بطل الدوري العين ووصيفه شباب الأهلي قائلين: «نحن جايينكم».



الفريق الذي تأسس عام 2022، نجح خلال فترة قصيرة في بناء شخصية تنافسية جذبت الأنظار، ليس فقط بنتائجه، بل أيضاً بقاعدته الجماهيرية المتنامية، خصوصاً بين المقيمين الأجانب في الدولة، الذين وجدوا في النادي مشروعاً جديداً قريباً من ثقافتهم الكروية الحديثة.



وباتت مباريات يونايتد تشهد حضوراً متزايداً لعائلات وجماهير من جنسيات متعددة، في مشهد غير معتاد على فرق الصعود الحديثة، ما منح النادي هوية جماهيرية مبكرة، عززتها منصات التواصل الاجتماعي والنتائج الإيجابية.



ومع اقتراب ظهوره الأول في دوري المحترفين الموسم المقبل، يترقب المتابعون ما إذا كان الفريق الصاعد قادراً على مواصلة مغامرته السريعة أمام أندية الخبرة والتاريخ، بينما يبدو أن جماهيره الصغيرة حسمت موقفها مبكراً: الخوف ليس ضمن خططهم.