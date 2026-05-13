حبيب الفردان: المنافسة في الدرجة الأولى مميزة وصعبة



وصف حبيب الفردان، لاعب يونايتد اف سي، مستوى منافسات دوري الدرجة الأولى بالمميز والصعب، مؤكداً أن الصراع على المراكز المتقدمة مستمر حتى الجولات الأخيرة من الموسم.

وقال الفردان إن المنافسة كانت قوية للغاية، مشيراً إلى أن ستة فرق ظلت تتنافس حتى آخر ثلاث جولات، الأمر الذي عكس قوة البطولة وتقارب مستويات الأندية المشاركة.



وأضاف الفردان، الذي انضم إلى صفوف يونايتد اف سي في بداية الموسم الجاري بصفقة انتقال حر، أن فريقه اقترب من تحقيق هدف الصعود بفضل العمل الجماعي والدعم المتبادل بين اللاعبين والجهاز الفني، موضحاً أن الجميع داخل النادي لعب دوراً مهماً في الوصول إلى هذه المرحلة.



وأكد الفردان أن الفريق لم يكن يتوقع التقدم بهذه السرعة، لكنه نجح في تجاوز العديد من التحديات وتحقيق خطوات مهمة خلال الموسم، معرباً عن أمله في مواصلة النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة.



وأشار إلى أن الفريق يضم مدرباً يملك خبرات كبيرة، وهو الإيطالي أندريا بيرلو، وكما يضم لاعبين على مستوى عالٍ، لافتاً إلى أن الموسم الحالي يعد التجربة الأولى للنادي بهذا الشكل، إلا أن الفريق نجح رغم ذلك في المنافسة من أجل الصعود إلى المحترفين، وهو ما اعتبره إنجازاً مهماً للنادي ولكل عناصره.



بدأ الفردان مسيرته مع الوصل قبل أن ينتقل إلى النصر ويدافع عن ألوانه لمدة خمسة أعوام حتى صيف 2014، ثم خاض تجربة أخرى مع شباب الأهلي حتى 2018 قبل عودته مجدداً إلى النصر، وصولاً إلى تجربته مع كلباء ومنه إلى يونايتد اف سي.