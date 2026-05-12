طموح لا يتوقف.. رئيس يونايتد: جاهزون للمحترفين ومستقبل كرة الإمارات واعد





أكد إيلي سيبانو، رئيس نادي يونايتد إف سي، متصدر أندية الدرجة الأولى، سعادته الكبيرة باستمرار النتائج الإيجابية لفريقه بعد الفوز على العربي، مشيداً بالروح الجماعية والعمل الذي يقدمه اللاعبون والجهاز الفني، ومعتبراً أن النادي يسير بثبات نحو تحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين.



وقال سيبانو إن الفريق قدم مباراة قوية أمام أحد أبرز أندية دوري الدرجة الأولى خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن النادي لم يسبق له الفوز على العربي قبل الموسم الحالي، بينما تمكن هذا الموسم من تحقيق انتصارين عليه، وهو ما يعكس حجم التطور الذي يعيشه الفريق.



وأضاف: «كانت مباراة مليئة باللحظات الكروية الجميلة، وأنا سعيد جداً بما قدمه الفريق. هذا الإنجاز يعود للاعبين والمدربين وكل من يعمل داخل النادي، لذلك أوجه التهنئة للجميع وأشكرهم على هذا الأداء وعلى النقاط الثلاث».



وأشار رئيس النادي إلى أن فكرة وصول نادٍ خاص إلى دوري المحترفين ربما كانت تبدو بعيدة في السابق، لكنه شدد على أن المشروع الحالي أحدث تغييراً كبيراً في النظرة تجاه الأندية الخاصة وإمكاناتها داخل كرة القدم الإماراتية.

وتابع: «نحن فخورون بأن نكون جزءاً من دولة الإمارات ومن كرة القدم الإماراتية. منذ اليوم الأول كان هدفنا واضحاً وهو الصعود إلى دوري المحترفين. نحتاج فقط إلى الفوز في مباراة أخرى، ونأمل أن نحتفل بتحقيق هذا الهدف قريباً».



وأكد سيبانو أن النادي سعيد بالمشاركة في هذا الحراك الرياضي المتطور، معرباً عن ثقته بأن كرة القدم الإماراتية تتجه نحو مستقبل كبير ومليء بالنجاحات خلال السنوات المقبلة.



وحول جاهزية الفريق للمنافسة في دوري المحترفين، أوضح رئيس النادي أن الطموح موجود بقوة داخل المنظومة، مشيداً بما قدمه الفريق في كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الأندية الكبيرة، معتبراً أن تلك المواجهات منحت اللاعبين ثقة إضافية ودافعاً أكبر للاستمرار في التطور.



وقال: «نحن فريق طموح للغاية، وكل الفضل يعود مرة أخرى للاعبين والمدربين ولكل من يعمل داخل النادي. الانتصارات التي حققناها منحتنا الكثير من الثقة والقوة، لكن تركيزنا حالياً ينصب بالكامل على المباراة المقبلة، وبعد ذلك سنبدأ التحضير للموسم القادم بأفضل صورة ممكنة».



وشدد سيبانو على أن النادي متمسك بالمبادئ التي تأسس عليها، والمتمثلة في العمل الجاد والوحدة وروح العائلة والتطوير المستمر، مؤكداً أن هذه القيم ستكون الأساس الذي سيواصل النادي البناء عليه في المستقبل.



وفي ما يتعلق بخطط النادي المستقبلية والبنية التحتية، كشف رئيس يونايتد أن النادي يرغب في الاستمرار باللعب في مقره الحالي داخل مدينة دبي الرياضية، مع العمل على تطوير المنشأة وزيادة سعتها الجماهيرية إلى خمسة آلاف مقعد.



وأوضح: «نحن وُلدنا هنا في دبي، وتحديداً في مدينة دبي الرياضية، وأعتقد أن نادينا يمثل ظاهرة جديدة ونموذجاً مختلفاً في كرة القدم. ندرك أن هناك ملاعب أكبر وأماكن أفضل، لكن من ناحية تطوير العلاقة مع الجماهير، أعتقد أن المكان الأنسب لنا هو هنا».



وختم حديثه قائلاً: «سنعمل بكل جهد لتطوير الملعب، والجميع يريد أن نواصل اللعب هنا. أمامنا ثلاثة أشهر ستكون صعبة من ناحية التحضيرات، لكن تركيزنا الآن منصب على المباراة المقبلة يوم الجمعة، وبعدها سنفكر في موضوع الملعب. ونرحب بالجميع هنا في مدينة دبي الرياضية».