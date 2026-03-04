نادي الاتفاق يضم أحمد خليل

أعلن نادي الاتفاق الذي ينشط ضمن أندية الدرجة الأولى عن تعاقده مع أحمد خليل، مهاجم منتخبنا الوطني وشباب الأهلي السابق، وكتب النادي على صفحته الرسمية على حسابه في «إنستغرام»: «لاعب كتب صفحات مهمة في تاريخ كرة القدم الإماراتية ينضم الآن إلى عائلة الاتفاق، فخورون بالترحيب بأحمد خليل ومتحمسون نشوفه يقود ألوان الفريق داخل الملعب».



وخاض أحمد خليل آخر تجربة مع نادي البطائح في الموسم الماضي، كما ارتدى خلال مسيرته الكروية قميص الجزيرة والعين، وكان الاتفاق ضم خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة ماريو بالوتيلي، لكن الفريق ما زال يصارع من أجل ضمان البقاء ضمن أندية الدرجة الأولى.