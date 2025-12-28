حمدان بن مبارك يهنئ نادي الشارقة بكأس سوبر إعمار

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم نادي الشارقة بمناسبة فوزه بكأس سوبر إعمار, متمنياً له مزيداً من التطور والنجاح, كما تقدم معاليه بالتهنئة لإدارة الفريق والجهاز الفني واللاعبين والجمهور, مؤكداً أن هذا اللقب سيكون حافزاً للفريق في مشاركاته المقبلة, مشيراً إلى أن نادي الشارقة يرفد المنتخبات الوطنية بلاعبين موهوبين.

وأشاد معالي رئيس الاتحاد بأداء فريق شباب الأهلي وجمهوره في هذه البطولة المهمة.

وهنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك رابطة المحترفين الإماراتية بنجاح التنظيم, مؤكداً أن التنظيم الجيد يوفر بيئة محفزة للعطاء خلال المباريات, خاصة النهائيات.