«الصليبي» ينهي موسم غوستافو مع النصر



أكدت الفحوصات الطبية، التي خضع لها لاعب الفريق الأول، غوستافو أليكس، إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وذلك على خلفية الإصابة، التي تعرض لها خلال مباراة النصر والبطائح، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، وبذلك ينتهي موسمه مبكراً مع الفريق، ما يعتبر ضربة موجعة للعميد.



وبناء على نتائج الفحوصات والتوصيات الطبية تقرر سفر اللاعب إلى مدينة بورتو البرتغالية للخضوع لعملية جراحية، ضمن البرنامج العلاجي المعتمد من الجهاز الطبي.



ويعد غوستافو أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة النصر، حيث شارك في 14 مباراة خلال الموسم الجاري، وتم ضمه مؤخراً إلى قائمة المنتخب الوطني.