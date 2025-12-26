غابياديني يودع النصر برسالة مؤثرة.. من كان أزرق سيبقى أزرق للأبد



ودع المهاجم الإيطالي مانولو غابياديني نادي النصر برسالة مؤثرة، مع انتهاء مشواره رسمياً مع «العميد» بعد فسخ عقده بالتراضي، لتنتهي مسيرة امتدت لعامين ونصف منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2023.



وخاض غابياديني بقميص النصر 45 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 17 هدفاً، غير أن مشواره تأثر بتعرضه إلى ثلاث إصابات متفرقة أبعدته لفترات طويلة عن الملاعب، ما حال دون تقديم الإضافة المطلوبة لخط هجوم الفريق.



وفي كلماته الوداعية، عبر اللاعب الإيطالي عن امتنانه للنادي وجماهيره، قائلاً: «أود أن أشكر النصر على هذين العامين والنصف الرائعين. كانت مواسم مميزة عشت خلالها تجربة مذهلة، وأنا فخور باللعب في هذا الدوري الممتع والتنافسي والمليء بالجودة وأضاف: كان الموسم الأول، بتسجيلي 14 هدفاً والوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة، رائعاً، سيبقى محفوراً في ذاكرتي. كما أنني سعيد وفخور جداً بمساهمتي في فوز الفريق بكأس السوبر الإماراتي القطري».



وتابع: للأسف، الإصابات لعبت دورها ولم أتمكن من تقديم كل ما لدي، لكنني فخور بارتداء قميص النصر وبأن أكون جزءاً من هذا النادي.



وختم غابياديني رسالته بالتأكيد على استمرارية ارتباطه بالنصر، قائلاً: أنا فخور للغاية بالعلاقة التي بنيتها مع كل فرد في النادي، منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير. هذا شيء أعتز به وأحتفظ به في قلبي. من كان أزرق، سيبقى أزرق للأبد.