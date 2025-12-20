عجمان يسترد نغمة الانتصارات ويضاعف جراح دبا في الدوري



استرد عجمان نغمة الانتصارات من جديد بالفوز على ضيفه دبا 2 ـ صفر في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت لحساب الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة متوسطة الأداء استحق خلالها «البرتقالي» نقاط الفوز بالأداء الجيد، وتفوقه على منافسه مع حسم النتيجة بهدفين عن طريق إسماعيل مؤمن «ق 78»، وعصام فائز «ق 90»، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة متقدماً إلى المركز السادس «مؤقتاً»، وضاعفت النتيجة جراح دبا الذي تلقى هزيمة جديدة وتجمد رصيده عند 3 نقاط بالمركز الرابع عشر «الأخير».



وخلال اللقاء فرض فريق عجمان أفضليته مع صافرة البداية وسيطرته على مجريات اللعب، ونال المبادرة الهجومية بالتقدم نحو مرمى دبا الذي تراجع إلى المناطق الخلفية للدفاع عن مرماه مع البحث عن الهدف من الهجمات المرتدة.



وهدد عجمان مرمى دبا في أكثر من مناسبة خلال الشوط الأول، وكان الأقرب لافتتاح التسجيل عبر تسديدة قوية من إسماعيل مؤمن تصدى لها محمد سالم حارس دبا ببراعة، فيما واصل «البرتقالي» محاولاته وسط سيطرة ميدانية واضحة، وأهدر فيكتور هنريكي في الدقائق الأخيرة من الشوط فرصة هي الأبرز عندما انفرد بالمرمى، لكنه لم يحسن التعامل مع الكرة، ليضيع على فريقه فرصة التقدم.



وفي الشوط الثاني، ظهر دبا بصورة أفضل بعد التبديلات التي أجراها مدربه، ونجح في مجاراة مضيفه وتبادل الهجمات معه، ومع تقدم دقائق اللعب استرد عجمان الأفضلية وضاعف من اندفاعه الهجومي بحثاً عن هدف يمنحه الأفضلية، إلا أن حارس دبا واصل تألقه وتصدى لعدة محاولات خطرة، ليبقى الصراع مفتوحاً مع استمرار الإثارة داخل المستطيل الأخضر، حتى الدقيقة 78 التي شهدت هدف «البرتقالي» الأول عن طريق إسماعيل مؤمن بتسديدة صاروخية في سقف المرمى، وأضاف عصام فائز هدف الأمان الثاني في الدقيقة الأخيرة من الزمن الرسمي للقاء.