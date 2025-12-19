مورايس: الشارقة يمتلك عناصر بجودة عالية



أكد المدرب البرتغالي خوسيه مورايس المدير الفني للشارقة، أن بدايته مع الفريق كانت إيجابية، معبراً عن سعادته الكبيرة بتولي مهمة القيادة الفنية، ومثمناً في الوقت نفسه الإمكانات التي يمتلكها اللاعبون، مؤكداً القدرة على ظهور جيد في المرحلة المقبلة.



وقال مورايس إن الشارقة يضم عناصر تتمتع بجودة عالية على المستوى الفردي، ومواهب مميزة قادرة على تقديم الكثير، موضحاً أن التحدي الأهم أمام الجهاز الفني في المرحلة الحالية، يتمثل في تطوير الأداء الجماعي للفريق، وتوظيف المهارات الفردية بالشكل الصحيح، الذي يخدم مصلحة النادي، ويسهم في زيادة حيوية الفريق داخل الملعب.



وذكر المدرب البرتغالي أن تحقيق الأهداف يتطلب الالتزام بالأداء الجاد، والتضحية، والعمل بروح الجماعة، مشيراً إلى أن النجاح لا يتحقق إلا بتكاتف الجميع داخل أرضية الملعب، وبذل أقصى الجهود في التدريبات والمباريات.



واعترف مورايس بضيق الوقت، وحساسية المرحلة التي تولى فيها المهمة، لكنه اعتبر ذلك فرصة إيجابية لتحدي النفس، وزيادة الدافع نحو العمل والتركيز، مؤكداً أهمية تجاوز كل الظروف المحيطة بالفريق، مشدداً على ضرورة الثقة بالنفس، والعمل بشغف وتحدٍ، من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى إليها الفريق في مشوار الموسم الحالي.