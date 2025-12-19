رابطة المحترفين تعلن الترتيبات النهائية لمباراة السوبر بين شباب الأهلي والشارقة





عقدت رابطة المحترفين الإماراتية الاجتماع التنسيقي لمباراة كأس سوبر إعمار لموسم 2025-2026، والتي ستقام في الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء 27 ديسمبر الجاري، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وتجمع بين فريقي شباب الأهلي والشارقة.



وتم خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه مصعب المرزوقي المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، وحضره ممثلو الفريقين، إلى جانب ممثل إدارة الحكام باتحاد الكرة، الشرطة، شركة الأمن الخاص، ممثل عن شركة الإسعاف، وفريق العمل من مختلف إدارات الرابطة، عرض أطقم الفريقين.



وسيلعب فريق شباب الأهلي بالأحمر كاملاً، والشارقة بالأبيض كاملاً، وحسب المادة 15 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي، سيتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز.



ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ابتداء من الرابعة عصر 26 ديسمبر الجاري، في حديقة كريك هاربر، إحدى معالم إعمار بدبي بحضور مدربي الفريقين ولاعبين أساسيين وممثلي وسائل الإعلام.



وتليه الحصص التدريبية في ملعب المباراة، حيث سيجري شباب الأهلي تدريبه الرئيسي في الساعة السادسة مساء، ثم الشارقة في الساعة السابعة والنصف مساء، وسيكون التدريب مفتوحاً أمام الإعلام في أول ربع ساعة من كل حصة.



وتم خلال الاجتماع استعراض بوابات الدخول الخارجية، حيث تم تخصيص البوابة الرئيسية والبوابة القريبة من النادي الهندي لجماهير شباب الأهلي، أما جماهير الشارقة، فسيكون دخولهم عبر البوابة القريبة من النادي المصري وبوابة ليجرلاند، فيما سيدخل حاملو دعوات الشخصيات المهمة من المدخل الرئيسي أو مدخل ليجرلاند، ومن ثم من البوابة رقم 2 أو 3 في المنصة الرئيسية.

أما على صعيد البوابات الداخلية، فستكون البوابات الداخلية لجماهير شباب الأهلي هي 6، 7، 8، 10 و11، والفئة المميزة يسار المنصة، والبوابات الداخلية لجماهير الشارقة هي 13، 14، 15، 16 و18، وستكون الفئة المميزة يمين المنصة، وتم تخصيص مواقف مجانية للجماهير بالقرب من المستشفى الأمريكي، بإمكان المشجعين القادمين عبر سياراتهم الخاصة استخدامها. كما تشجع رابطة المحترفين الإماراتية الجماهير على استخدام وسائل النقل العام المتوفرة من حافلات ومترو نظراً للموقع الجغرافي المميز للاستاد والقريب من جميع محطات النقل، وحرصاً على أمن وسلامة الجماهير، خصصت رابطة المحترفين الإماراتية وحدات طبية داخل الملعب ستكون موجودة في كل درجة، بالإضافة إلى سيارات إسعاف متوفرة خارجة الملعب.



وأعلنت الرابطة أنه بإمكان الجماهير وضع أغراضهم الشخصية في أكشاك الأمانات قرب البوابتين 10 و14، وأن المباراة ستشهد إقامة العديد من الفعاليات الجماهيرية من الساعة الخامسة والنصف مساء في منطقة المشجعين في محيط الاستاد، وتتضمن ألعاباً ترفيهية، مهارات رياضية وغيرها من الأنشطة المتاحة لجميع الأعمار، وأن الدخول لمحيط الملعب يقتصر على حاملي التذاكر حصراً، حيث لن تخصص أي مبيعات أو توزيع للتذاكر في ملعب المباراة، علماً بأن التذاكر متاحة رقمياً عبر الموقع الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، وتطبيقاتها الذكية وموقع بلاتينيوم لست.