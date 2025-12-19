تاديتش والمقبالي وإيفيتش الأفضل في نوفمبر



أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر نوفمبر 2025، لفئات أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب بدوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجاري.



وتوج بجائزة أفضل لاعب، دوسان تاديتش لاعب الوحدة، متفوقاً على أليخاندرو روميرو لاعب العين، وطارق تيسودالي لاعب خورفكان، وعبد الله توريه لاعب النصر، وغويلهيرم بالا لاعب شباب الأهلي.



فيما حصل على جائزة أفضل حارس مرمى، حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، متفوقاً على الثنائي خالد عيسى حارس العين، وعلي خصيف حارس الجزيرة، وفاز بجائزة أفضل مدرب في شهر نوفمبر الماضي، فلاديمير إيفيتش مدرب العين، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت، وتلاه مارينو بوسيتش المدير الفني للجزيرة، ثم باولو سوزا مدرب شباب الأهلي.