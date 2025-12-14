اتحاد الكرة يشارك في اجتماع «عمومية كأس الخليج العربي»



شارك وفد اتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الذي عُقد اليوم في العاصمة القطرية، الدوحة، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وبحضور رؤساء وممثلي الاتحادات الأعضاء في دول الخليج. ومثّل وفد اتحاد الكرة عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد.



وتناول اجتماع الجمعية العمومية البنود المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها اعتماد إقامة بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً في جمهورية العراق العام المقبل، كما تمت مناقشة ودراسة مقترح إقامة بطولة جديدة تحت 15 عاماً، ضمن رؤية الاتحاد الهادفة إلى توسيع قاعدة المنافسات السنية، ودعم مسيرة تطوير المواهب الخليجية.



وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بالنجاحات التنظيمية والفنية التي حققها اتحاد كأس الخليج العربي خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن البطولات التي نظمها الاتحاد عكست تطور العمل المؤسسي وارتفاع المستوى الفني، وأسهمت في تعزيز مكانة بطولات الخليج على المستويين الإقليمي والدولي.