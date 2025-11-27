اتحاد الكرة يحتفل بعيد الاتحاد الـ 54



نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، صباح اليوم، في مقره الرئيسي بدبي، احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 تحت شعار «متّحدين». حضر الاحتفال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وحمد محمد الجنيبي، المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة، إلى جانب مشاركة جميع الموظفين من إدارات الاتحاد المختلفة.



وتضمن الاحتفال أنشطة وفعاليات تراثية تعكس روح المناسبة وما تجسده من معاني الوحدة والانتماء، وتبرز مكانة هذه المناسبة في نفوس أبناء دولة الإمارات. واختتم الاحتفال بفقرة أسئلة عن العديد من الأمور المتعلقة بالتراث الإماراتي العريق.