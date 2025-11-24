اتحاد الكرة و«الفيفا» ينظمان ملتقى «تحليل بيئة كرة القدم للهواة»



يستضيف اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يومي الثلاثاء والأربعاء، ملتقى «تحليل بيئة كرة القدم للهواة»، في إطار تعزيز الشراكة بين الجانبين ودعم جهود تطوير اللعبة على مستوى المنطقة. ويشارك في الملتقى عدد من خبراء «فيفا»، بينهم ماكس دي فيلدر، مدير قسم عمليات تطوير كرة القدم، والدكتور بلحسن مالوش، المستشار الفني الإقليمي، وعمرو محب، مسؤول تحليل واقع كرة القدم للهواة في الاتحاد الدولي.



ويتضمن برنامج اليوم الأول عرض التقرير العالمي والتقرير الخاص باتحاد الإمارات بمشاركة الإدارة التنفيذية والإدارات المعنية وممثلي اللجان، فيما يشهد اليوم الثاني عرض التقرير النهائي أمام منتسبي الاتحاد والمعنيين الخارجيين، إلى جانب مناقشة الخطوات المقبلة.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن الملتقى يمثل أحد جوانب التعاون المستمر بين اتحاد الإمارات و«الفيفا»، مشيراً إلى حرص الاتحاد على تطوير منظومته الإدارية والفنية وتهيئة البيئة المثلى لممارسة اللعبة.



وقال الظاهري: إن الإلمام ببيئة كرة القدم للهواة خطوة أساسية في مسار التطوير، خصوصاً في ظل مشاركة خبراء يملكون خبرات واسعة في هذا المجال، مؤكداً أن مشاركة كوادر الاتحاد في الورشة ستنعكس إيجاباً على منظومة كرة القدم المحلية التي تواصل تطورها على مستوى المسابقات والأندية والمنتخبات الوطنية.