على غرار كأس العالم.. منطقة جذب وكرنفالات للمشجعين في استاد هزاع بن زايد



اعتمد المسؤولون في استاد هزاع بن زايد مناطق مخصصة للمشجعين خلال الفعاليات الكبرى والمباريات المهمة، لتصبح منطقة جذب للمشجعين بمختلف فئاتهم على غرار ما حدث أثناء فعاليات كأس العالم 2022 الأخيرة في قطر، إذ تم تقديم تجربة تفاعلية تشمل أنشطة وألعاباً مختلفة، لتصبح قبلة لمشجعي كرة القدم قبل بداية أي مباراة تقام على الملعب الفخم الذي يحوي مرافق حديثة ومتطورة لضمان تجربة ممتازة للجماهير، وتشمل هذه المرافق مناطق ترفيهية خاصة وخدمات ضيافة متكاملة.



وأكد راشد عبدالله مدير استاد هزاع بن زايد، أنهم يتطلعون دائماً لتقديم أفضل التجارب لجماهير الكرة بمختلف الفئات على مستوى الشباب والعائلات، لافتاً إلى أن العمل على تطوير الأماكن حول الاستاد مستمر بصفة دائمة لتصبح الأجواء كرنفالية قبل أي مباراة تقام على الملعب، وهذا يجعلنا نطور الفعاليات المصاحبة ونجددها كل عام.



وأضاف: ظل مكتب شؤون الجماهير يعمل دائماً على تطوير هذه المنطقة، ما جعلها جاذبة للمشجعين الذين ظلوا يحرصون على الحضور مبكراً قبل انطلاق المباريات للاستمتاع بالفعاليات المختلفة، وهذا بالطبع عملاً بتوجيهات رئاسة النادي التي وجهت بتقديم أفضل تجربة للجماهير.

وأشار راشد عبدالله، إلى أن جهودهم لا تقتصر على تقديم الفعاليات الترفيهية داخل باحة استاد هزاع بن زايد فحسب، بل يقومون بعمل توافقي مع المجتمع كافة بإقامة حملات تنظيف بعد مباريات العين التي تقام في الملاعب الأخرى.