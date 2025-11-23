حالة تحكيمية مثيرة للجدل في لقاء العين والجزيرة



شهدت الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، العديد من الحالات المثيرة للجدل، باستثناء مباراة خورفكان وشباب الأهلي، في افتتاحية الجولة، وأدارها حكم الساحة بدر جمهور، فيما كانت مواجهة العين وضيفه الجزيرة، أكثرها إثارة للجدل، وأدارها طاقم تحكيم إسباني، بقيادة حكم الساحة خيسوس جيل مانزانو، بعدما شهدت الدقائق الأخيرة لشوطها الأول، ركلة جزاء للجزيرة، وسددها إبراهيم عادل، وتصدى لها خالد عيسى حارس العين، ثم أحرز الجزيرة هدفاً بواسطة سايمون بانزا، لكن تقنية الفيديو سرعان ما ألغت الهدف، بداعي وجود خطأ على بانزا.



وحضرت الإثارة التحكيمية بقوة في الدقيقة 82، عندما توقفت المباراة بعد هدف أحرزه الجزيرة، وسبقته صافرة الحكم بداعي وجود خطأ لمصلحة العين، لكن طاقم تقنية الفيديو سرعان ما استدعى حكم الساحة لمراجعة فيديو الحالة مرتين، ليؤكد احتساب الهدف بعد المرة الأولى، ثم يعود ويقرر إلغاء الهدف، بعد المراجعة الثانية، دون الكشف عن أسباب.



وظهر الحكم الأجنبي في مباراة ثانية بالجولة نفسها، عندما أدار طاقم تحكيم أوروغوياني، لقاء الوصل وضيفه عجمان، والذي انتهى بالتعادل السلبي، وشهدت طرد لاعب عجمان وليد أزارو بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، بسبب سخرية من حكم الساحة أندريس ماتونتي، بعد حصوله على بطاقة صفراء، في تدخل قوي للمهاجم المغربي على قدم لاعب الوصل.



كما تدخلت تقنية الفيديو في العديد من القرارات التحكيمية في الجولة الثامنة، وأبرزها في مباراة كلباء وضيفه البطائح، وأدارها ناصر العلي، وتدخل «فار» في الدقيقة 17، ليطرد لاعب كلباء محمد مهدي محب، بسبب تدخل قوي على مروان فهد، وفي مباراة الوحدة ومضيفه دبا، وأدارها الحكم عمر آل علي، تدخلت لإلغاء هدف للوحدة في الدقيقة 29، سجله فاكوندو دانيل، بعدما أثبتت وجود لمسة يد على اللاعب، وفي احتساب ركلة جزاء لدبا، سجل منها مهند علي هدف التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة.



وفي لقاء النصر والظفرة، وأداره سلطان محمد صالح، تدخلت لتأكيد طرد مدافعي الظفرة محسن الريجه وليونارد أميسيميكو في الدقيقتين 44 و68، وفي إلغاء هدف للنصر، وفي مباراة بني ياس والشارقة، وأدارها الحكم يحيى الملا، تدخلت لتأكيد قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لبني ياس، أحرز منها سيفيور قودوين الهدف الثالث لفريقه.