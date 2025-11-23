شباب الأهلي الرابح الأكبر في الجولة الثامنة.. وانتفاضة الثلاثي الأخير تهدد خورفكان والشارقة



يعد شباب الأهلي المستفيد الأكبر من نتائج مباريات الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، بحصده 3 نقاط مهمة، في الوقت الذي تعثر فيه منافسه على المربع الذهبي بالتعادل، بينما شهد النصف الأسفل من جدول ترتيب المسابقة، انتفاضة ثلاثي المراكز الثلاثة الأخيرة، البطائح وبني ياس ودبا، ليخرجوا بنتائج إيجابية، تسهم في رفع معنويات لاعبيهم حتى استئناف المسابقة التي توقفت حتى الجولة التاسعة، المقررة أيام 20 و21 ديسمبر 2025، و10 و11 يناير 2026، وفي الوقت ذاته، اقترب كل من خورفكان والشارقة من منطقة خطر الهبوط.



عزز العين صدارته لجدول ترتيب الدوري، رغم تعادله مع ضيفه الجزيرة 1-1، في مباراة مثيرة، شهدت العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل على استاد هزاع بن زايد، ووصل «الزعيم» بالتعادل إلى 20 نقطة، والجزيرة إلى 14 نقطة، ليستقر في المركز الخامس، وافتتح العين التسجيل في الدقيقة 20، بإمضاء ماتياس بالاسيوس، ليصبح العين أكثر فرق الدوري تسجيلاً للأهداف في الشوط الأول، بواقع 9 أهداف، وأدرك الجزيرة التعادل في الدقيقة 36، بواسطة أوليفيرا.



وفرط الوحدة في نقطتين ثمينتين، بتعادله مع مضيفه دبا 1-1، ورفع رصيده إلى 18 نقطة، وحافظ على بقائه في المركز الثاني، بينما تراجع دبا إلى المركز 14 الأخير برصيد 3 نقاط، وسجل هدف الوحدة، عمر خريبين بالدقيقة 74، وأصبح ثاني لاعب في تاريخ دوري المحترفين يسجل في مرمى دبا مع 3 فرق مختلفة، وهي الظفرة وشباب الأهلي والوحدة، بعد البرازيلي جوسيل دا سيلفا «سياو»، فيما تعادل لدبا مهند علي من ركلة جزاء في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وحقق شباب الأهلي فوزاً ثميناً، بهدف دون رد أمام مضيفه خورفكان، على استاد صقر بن محمد القاسمي، وجاء هدف المباراة في الدقيقة 87، عن طريق غويلهرم بالا، ليرفع «الفرسان» رصيدهم إلى 17 نقطة، ويبقوا بالمركز الثالث، مع تقليص الفارق بينه وبين المتصدر والوصيف، وتوقف رصيد خورفكان عند 8 نقاط بالمركز العاشر.

وشهدت المباراة غياب خورفكان عن التهديد الهجومي طوال الشوط الأول، لتكون المرة الأولى هذا الموسم الذي ينهي فيه الفريق النصف الأول من المباراة دون أي تسديدة، فيما نجح شباب الأهلي للمرة الثانية في تاريخه بدوري المحترفين، في المحافظة على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية خارج أرضه، بعد أن حقق ذلك للمرة الأولى بين يناير ومارس عام 2017.



وتعادل الوصل مع ضيفه عجمان دون أهداف، على استاد زعبيل، ولعب عجمان الشوط الثاني كاملاً بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه وليد أزارو بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، ورفع الوصل رصيده إلى 15 نقطة، ويستقر في المركز الرابع، أما عجمان فرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع.

وعاد النصر لطريق الفوز، بتغلبه على ضيفه الظفرة 2-0، على استاد آل مكتوم، وسجلهما «العميد» في الدقيقة 4 بـ «النيران الصديقة»، بواسطة روستاند دجوه بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة 12 من ركلة جزاء عن طريق لوكا ميليفويفيتش، والذي سجّل أول أهدافه بقميص النصر، وتعتبر هذه أسرع ثنائية يسجّلها النصر في مرمى الظفرة بدوري المحترفين، بتسجيلها خلال 12 دقيقة، وبقي الظفرة في المركز السادس برصيد 12 نقطة، رغم الخسارة، واحتل النصر المركز السابع برصيد 11 نقطة.



وحقق بني ياس أول انتصاراته في الدوري هذا الموسم، بالفوز على مضيفه الشارقة 4-1، وسجل رباعية بني ياس، ليونيل جوفوفو هدفين، وسيفيور قودوين ويوسفو نيكتيه بالدقائق 3 و37 و60 من ركلة جزاء و78 بالترتيب، فيما أحرز هدف الشارقة الوحيد كورنادو من ركلة جزاء بالدقيقة 86، ورفع بني ياس رصيده للنقطة 4، وخرج من المركز 14 الأخير، بصعوده للمركز 13، فيما يتجمد رصيد الشارقة عند النقطة 7 في المركز 11، وبات قريباً من منطقة خطر الهبوط.



في حين، حقق البطائح فوزه الثاني في الدوري، وجاء على حساب مضيفه كلباء 3-1، وسجل أهداف البطائح أناتولي بيرترند وسعود خليل وأفوني جونيور بالدقائق 41 و48 و95، وهدف كلباء عمر كيتا مدافع البطائح بالخطأ في مرماه بالدقيقة 52، ورفع البطائح رصيده إلى 6 نقاط، وظل في المركز 12، بينما توقف رصيد كلباء عند النقطة 11 بالمركز الثامن، وشهدت المباراة عودة أناتولي بيرترند للتسجيل في الدوري، بعد غياب دام 11 مباراة.