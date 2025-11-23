عنتر مرزوق: كثرة توقفات الدوري تضر بالمنتخب



أكد عنتر مرزوق لاعب منتخبنا الوطني السابق ومدير أكاديمية شباب الأهلي، أن كثرة توقفات دوري أدنوك للمحترفين، تؤثر سلباً على منتخبنا الوطني الأول، وأوضح أنه كان يفضل تأجيل الجولة الثامنة من المسابقة، وإقامة مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعدما تم الاتفاق على إقامتها من دون اللاعبين الدوليين في الموسم الجاري، ما يسمح بإقامة معسكر طويل للمنتخب الأول تحت قيادة مدربه الروماني اولاريو كوزمين، استعداداً لبطولة كأس العرب المقررة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.



موضحاً إن النسخة الحالية من دوري المحترفين، ليست الأفضل بين المواسم الأخيرة بسبب كثرة التوقفات التي كان لها تأثير سلبي على المنتخب الوطني، وسيكون لها تأثير مستقبلي على قوة الدوري، منوهاً إلى أن الجولة الثامنة شهدت تراجعاً كبيراً في الحضور الجماهيري، بعد خروج المنتخب من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وما تسبب به من حالة نفسية سيئة وشعور بالإحباط لدى الوسط الرياضي داخل الدولة، وحمل كوزمين مسؤولية ذلك الخروج المؤلم، مشدداً على أن المدرب لم يتمكن من التوظيف الجيد للاعبين على الرغم من اتساع قاعدة الاختيار من اللاعبين المميزين.



وبيّن عنتر مرزوق، أن كوزمين المعروف بتميزه في طرق الأداء الدفاعية، لم يستطع علاج الأخطاء الدفاعية التي خسر بسببها «الأبيض» مبارياته في تصفيات المونديال، ولم يحقق سوى فوز وحيد رسمي مقابل 3 تعادلات، وخسارتين، وتلقى مرمى المنتخب الوطني أهدافاً متشابهة إلى حد كبير، ومن كرات ثابتة المفترض أن التعامل معها يكون أسهل من الكرات المتحركة، وأعرب عن اعتقاده الشخصي بأن كوزمين مدرب أندية ناجح مع الأندية فقط، وأن سبب ظهور بعض اللاعبين بأداء متواضع مع المنتخب مقارنة بأدائهم مع أنديتهم، يرجع إلى أن هناك لاعبين أندية وآخرين لاعبي منتخبات.



وعن بقاء كوزمين وقيادته للمنتخب في بطولة كأس العرب، قال عنتر مرزوق، بقاء المدرب الروماني أو رحيله قرار بيد إدارة اتحاد الكرة، ولكن يجب تشكيل لجنة فنية من خبراء كرة القدم داخل الدولة، لمناقشة المدرب في اختياراته وطرق الأداء مع «الأبيض»، مشيراً إلى أنه خلال آخر 4 أو 5 سنوات، تولى تدريب المنتخب 6 مدربين، وكان كوزمين الأكثر حصولاً على الفرصة والدعم الكامل، ولكنه لم ينجح، على الرغم أنه تولى المسؤولية في التوقيت نفسه تقريباً الذي تم فيه تغيير مدربي منتخبي قطر والعراق.



وأضاف: إن 70% من مدافعي المنتخب الوطني من الخط الخلفي للوحدة، ولكن مستواهم أقل كثيراً مع المنتخب، والمفترض أن المجموعة المختارة للمنتخب هي الأفضل في أندية الدولة التي أنفق بعضها ما لا يقل عن مليار ونصف المليار درهم في آخر 5 سنوات على صفقات اللاعبين، وهو ما يجب أن يصب في مصلحة المنتخب، ولكن هذا لم يحدث، واختتم عنتر مرزوق مؤكداً أن الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في أداء المنتخب الوطني تحت قيادة كوزمين، لم تكن موجودة عندما كان البرتغالي باولو بينتو مدرباً للمنتخب، وتمنى أن يتم علاج الأخطاء قبل مشاركة «الأبيض» المهمة في كأس العرب.