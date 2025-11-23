زكريا أحمد: خبرة فهد الظنحاني قادته لنجومية الجولة الثامنة للدوري



منح الدكتور زكريا أحمد العوضي الخبير الآسيوي والإماراتي في حراسة المرمى، لقب نجم حراسة المرمى في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، إلى فهد الظنحاني حارس بني ياس، بعدما تألق وقاد فريقه بالعديد من التصديات المهمة والمؤثرة إلى الفوز على الشارقة، مؤكداً أن الشارقة كان قادراً على العودة أكثر من مرة، ولكن الحارس الكبير يظهر في مثل هذه المباريات، منوهاً إلى أن عادل الحوسني حارس الشارقة، والعائد بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، تسبب في الهدف الرابع على فريقه في هذه المباراة.



وأشاد بأداء حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، مشيراً إلى تألقه وتواجده في مقدمة حراس الشباك النظيفة بالمحافظة على نظافة شباكه في 7 من 8 جولات، وأعتبر هذا إنجازاً يحسب لحارس شاب، كما أشاد بمستوى حارس خورفكان وقائده العائد من الإصابة، أحمد حمدان، وأكد أن الهدف الذي استقبله مرماه صعب على أي حارس التصدي له.



وأثنى كذلك على أداء حارس دبا الخبير محمد سالم «40 عاماً»، وقيادته لفريقه لتعادل مهم مع الوحدة بتصديات مميزة، وأشاد بمشاركة عبدالله التميمي للمرة الأولى في الدوري مع النصر كحارس أساسي هذا الموسم، ومساهمته في فوز فريقه والخروج بشباك نظيفة، كما أكد أن التواجد المميز للحارس الجزراوي السابق عبد الرحمن العامري، في تشكيل البطائح الأساسي، وبعد 3 مباريات، وبأداء مميز، يثبت أنه صفقة ناجحة، وقاد فريقه لفوز مهم جداً أمام كلباء.



وقال الدكتور زكريا: إن الحارسين محمد الوالي مع الوصل، وعلي الحوسني مع عجمان، قدما أداءً جيداً وحافظا على نظافة شباكهما، فيما تمكن الحارسان الدوليان علي خصيف مع الجزيرة، وخالد عيسى مع العين، في الوصول بنتيجة قمة الجولة الثامنة إلى التعادل، منوهاً إلى تألق خالد عيسى في التصدي لضربة جزاء في توقيت مهم من الشوط الأول.