العين والجزيرة يتعادلان 1 ـ 1 ويحافظان على موقعيهما في لائحة ترتيب الدوري



تعادل العين وضيفه الجزيرة 1 ـ 1 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في ختام مباريات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين سجل للعين بلاسيوس في الدقيقة 20 وسجل للجزيرة بونو دي أوليفيرا في الدقيقة 35، وبالنتيجة بقي كل فريق بمركزه على لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، إذ رفع العين رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة، بينما رفع الجزيرة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس.



في الشوط الأول دانت الأفضلية للجزيرة خلال ربع الساعة الأول إذ تعددت محاولاته للوصول إلى مرمى العين عن طريق بونو دي أوليفيرا، والمصري إبراهيم عادل، اللذين تبادلا المراكز على الجهتين اليمنى واليسرى، لكن دون خطورة تذكر، فيما بدا العين متباعد الخطوط وبطيئاً في التحضير وانعدمت خطورته في منطقة الجزيرة رغم وجود الثنائي سفيان رحيمي، ولابا كودجو، وعلى عكس مجريات اللعب ومن أول هجمة منظمة سجل الفريق البنفسجي هدفاً عن طريق ماتياس بلاسيوس، الذي سدد كرة ذكية من على حدود منطقة الجزاء تفرج عليها الحارس خصيف، وهي تهز الشباك.



رفع هدف العين من حرارة المباراة إذ اندفع لاعبو الجزيرة للهجوم بحثاً عن التعادل، فيما بدا لاعبو العين أكثر هدوءاً واعتمد على الهجمات المباغتة، وبعد محاولات عدة وأكثر من فرصة مهدرة أثمرت جهود الجزيرة عن تسجيل هدف التعادل بعد توغل سهل لبونو دي أوليفيرا، داخل منطقة العين ليواجه الحارس خالد عيسى، ويغمد الكرة في الشباك، وبعدها تبادل الفريقان المحاولات الهجومية مع أفضلية نسبية للجزيرة الذي نجح في الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة يحيى بن خالق إبراهيم عادل، داخل المنطقة وتقدم اللاعب نفسه للركلة لكن الحارس خالد عيسى تألق وتصدى لها، وتنتهي إلى ركلة زاوية تم تنفيذها ليتطاول لها سايمون بانزا، ويحولها برأسه في المرمى ليحتسب الحكم هدفاً قبل أن يعود لإلغائه بعد اللجوء لتقنية الفيديو التي أكدت وجود مخالفة مسبقة للاعب الكونغولي لقيامه بدفع وتعطيل المدافع رامي ربيعة، قبل أن يسجل الهدف لتبقى النتيجة على ما هي عليه التعادل 1 ـ 1 حتى انتهاء الشوط الأول.



الشوط الثاني

لم ينتظر العين كثيراً في الشوط الثاني ليهدد مرمى الجزيرة بتسديدة قوية لسفيان رحيمي، مرت إلى جوار القائم، وبالمقابل ظهرت أول فرصة خطيرة للجزيرة بعد عرضية تطاول لها بونو دي أوليفيرا، وحولها برأسه أعلى العارضة، فيما كاد خطأ لبلاسيوس، أن يكلف فريقه هدفاً عندما مرر كرة أمام المنطقة لتجد إبراهيم عادل، الذي سددها برعونة بعيداً عن المرمى، وطالب لاعبو العين بركلة جزاء بحجة أن الكرة لامست يد المدافع ويليان روشا، لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب، وسدد عبدالله رمضان من مخالفة خارج المنطقة لترتطم الكرة بالعارضة وتواصل طريقها إلى خارج الملعب.



ومنيت جهود العين بضربة عندما طلب الحارس خالد عيسى التغيير لشعوره بالإصابة ليحل بديلاً له الحارس حسن ساني، وأضاع سفيان رحيمي أخطر فرصة للعين بعدما وجد نفسه في مواجهة المرمى لكن علي خصيف، تصدى لتسديدته وحولها لركلة زاوية لم يستفد منها الفريق البنفسجي، وشهدت المباراة بعض التوترات والمشادات بين اللاعبين بعد أن سجل الجزيرة هدفاً احتج عليه لاعبو العين كثيراً بحجة أنه أطلق صافرته معلناً عن مخالفة قبل أن يعود لتقنية الفيديو مرة أخرى ويلغي الهدف لتبقى النتيجة على ما هي عليه بالتعادل الإيجابي.