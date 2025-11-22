عجمان يقتنص نقطة التعادل بعشرة لاعبين أمام الوصل



تعادل الوصل مع ضيفه عجمان سلبياً مساء اليوم السبت، على استاد زعبيل، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وحصل كل فريق على نقطة واحدة، ليصل الوصل إلى 15 نقطة، ورفع عجمان رصيده إلى 10 نقاط، بعدما حقق تعادلاً بطعم الفوز بعدما لعب الشوط الثاني كاملاً بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه وليد أزارو في الدقيقة 44، للسخرية من حكم المباراة.



وطغى الحذر على أداء الفريقين في الدقائق الأولى قبل أن يبدأ الوصل تدريجياً في الكشف عن أفضلية هجومية، وشهدت الدقيقة 19 أولى الفرص الخطيرة في المباراة، عندما وصلت تمريرة داخل منطقة الجزاء إلى ماتيوس سالدانها، وسدد كرة وصلاوية أمسكها حارس عجمان علي الحوسني على مرتين.



وألغى الحكم هدفاً سجله الوصل بداعي التسلل في الدقيقة 31، وحصل وليد أزارو لاعب عجمان على بطاقة حمراء في الدقيقة 44، بعدما سخر من قرار الحكم الأوروغوياني أندريس ماتونتي، بالتصفيق على منحه بطاقة صفراء بعد تدخله القوي على قدم لاعب الوصل، ليزداد العبء على عجمان في الشوط الثاني الذي لعبه كاملاً بعشرة لاعبين.



وتوالت الفرص الضائعة من الوصل أمام ارتداد دفاعي كامل من عجمان بسبب النقص العددي، وكانت أخطر الفرص كرة سالدانها، والتي تألق الحوسني في التصدي لها في الدقيقة 65، وكاد عجمان أن يسجل هدفاً على عكس سير المباراة، عندما انطلق إسماعيل مؤمن في الدقيقة 71، ودخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية ارتدت من عارضة مرمى الوصل.



واستمر الوصل في ضغطه الهجومي في الدقائق الأخيرة للمباراة، لكنه قوبل بتألق لافت من حارس عجمان علي الحوسني، والذي نجح في التصدي للعديد من الفرص السهلة لـ«الإمبراطور»، ونجح في الخروج بشباك نظيفة من تلك المواجهة المهمة، ويقود فريقه إلى تحقيق تعادل بطعم الفوز، ويعود عجمان بنقطة ثمينة من دبي.