خسارة بالأربعة للشارقة في ظهوره الأول مع «النمر» أمام بني ياس



واصل الشارقة نتائجه المتراجعة في دوري أدنوك للمحترفين، مساء اليوم الجمعة، بالخسارة أمام ضيفه بني ياس 1-4، وسجل لبني ياس ليونيل جوفوفو هدفين في الدقيقتين 3 و37، وسيفيور قودوين من ركلة جزاء في الدقيقة 61، ويوسفو نيكتيه في الدقيقة 78، وأحرز هدف الشارقة كورنادو من ركلة جزاء في الدقيقة 86 من عمر مباراتهما على استاد الشارقة في ختام اليوم الأول من مباريات الجولة الثامنة للمسابقة.



ورفع بني ياس رصيده إلى 4 نقاط، وصعد من المركز الأخير إلى المركز 12 مؤقتاً، بينما تجمد رصيد الشارقة عند 7 نقاط، وظل في المركز 11، بعدما تلقى خسارته الثامنة هذا الموسم، وفي ظهوره الرسمي الأول مع مدربه الوطني عبدالمجيد النمر، الذي تولى المسؤولية خلفاً للمدرب المقال الصربي ميلوش.



وقدم بني ياس أداء قوياً في الشوط الأول، ونجح في استغلال خطأين دفاعيين للشارقة ليسجل هدفيه، حيث افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة 3، بتسديدة مباشرة من ليونيل جوفوفو، لكرة وصلته داخل منطقة الجزاء من مدافع الشارقة، ووسط غياب للرقابة الدفاعية.

وتألق فهد الظنحاني حارس بني ياس، في تحويل ركلة حرة مباشرة سددها كورنادو قوية في الدقيقة 28، إلى ركلة ركنية، وعاد اللاعب جوفوفو وعزز تقدم «السماوي» بهدف ثانٍ بتسديدة قوية في الدقيقة 37، لكرة وصلته بالخطأ أيضاً من مدافع الشارقة.



وأضاع عثمان كمارا، فرصة تقليص الفارق للشارقة مع انطلاقة الشوط الثاني، عندما وصلته الكرة داخل منطقة جزاء بني ياس في الدقيقة 49، وسدد كرة قوية علت العارضة، وحول الظنحاني كرة رأسية للشارقة من دافيد بترافيك في الدقيقة 50، وردت عارضة مرمى بني ياس، كرة رأسية قوية من ماجد حسن في الدقيقة 52.



واحتسب الحكم ركلة جزاء لبني ياس، وأحرز منها سيفيور قودوين الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 61، لتزداد صعوبة الشارقة في العودة بنتيجة المباراة، وتصدى الظنحاني في الدقيقتين 67 و75، لتسديدتين قويتين من اللمسة الأولى لبديل الشارقة فراس بالعربي، ومن لوان بيريرا من داخل منطقة الجزاء، وواصل حارس بني ياس تألقه بالتصدي لتسديدة أخرى لفراس، وحول تسديدة كورنادو إلى ركلة ركنية في الدقيقة 76.



ووسط الاندفاع الهجومي للشارقة لعبت تمريرة طولية إلى يوسفو نيكتيه، ليضعها بلمسة واحدة من فوق عادل الحوسني حارس الشارقة في الدقيقة 78، من حدود منطقة الجزاء، معلناً هدفاً رابعاً لبني ياس، واحتسب الحكم ركلة جزاء للشارقة بعد التدخل القوي مع لاعبه حارب عبدالله من قبل لاعب بني ياس مبارك بني زامة، وسددها كوناردو ولامست يد الظنحاني وأكملت طريقها إلى المرمى معلنة هدفاً للشارقة في الدقيقة 86، وتصدى الظنحاني لآخر فرص الشارقة في المباراة عن طريق عثمان كمارا في الوقت بدل الضائع، ليحفظ لبني ياس فوزه الأول في نسخة دوري الموسم الجاري.