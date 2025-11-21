4 لاعبين من الدوري الإماراتي في المنتخب المغربي



ضمت قائمة المنتخب المغربي، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب بقطر، 4 لاعبين من الدوري الإماراتي، من بينهم 3 مهاجمين هم طارق تيسودالي ووليد آزارو وكريم البركاوي، إضافة إلى مدافع الوصل سفيان بوفتيني. وجاءت القائمة التي أعلنها طارق السكتيوي، مدرب المنتخب المغربي، اليوم، على النحو التالي: حراسة المرمى: صلاح الدين شهاب «المغرب الفاسي»، مهدي بنعبيد «الوداد الرياضي» رشيد غانيمي «الفتح الرياضي»، خط الدفاع: حمزة الموساوي «نهضة بركان»، مروان الوادني «الجيش الملكي» أنس باش «الجيش الملكي»، محمد بولكسوت «الرجاء الرياضي»، محمد مفيد «الوداد الرياضي» مروان سعدان «الفتح السعودي»، سفيان بوفتيني «الوصل الإماراتي»، محمود بنتايك «الزمالك المصري»

خط الوسط: أيوب خيري «نهضة لبركان»، خالد أيت ورخان «الجيش الملكي»، محمد ربيع حريمات «الجيش الملكي»، صابر بوغرين «الرجاء الرياضي»، أشرف المهديوي «التعاون السعودي»، وليد الكرتي «بيراميدز المصري»، وأمين زحزوج «الوكرة القطري»، وأسامة طنان «أم صلال القطري».

خط الهجوم: يوسف مهري «نهضة بركان»، حمزة الهنوري «الوداد الرياضي»، عبدالرزاق حمدالله «الشباب السعودي»، كريم البركاوي «الظفرة الاماراتي»، وليد أزارو «عجمان الإماراتي»، طارق تيسودالي «خور فكان الإماراتي»، أشرف بن شرقي «الأهلي المصري».