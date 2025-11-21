العميد يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية في شباك الظفرة



استعاد النصر نغمة الانتصارات بتغلبه على الظفرة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، لحساب الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، على استاد آل مكتوم، بهذه النتيجة رفع العميد رصيده إلى 11 نقطة متأخراً بنقطة واحدة عن الظفرة صاحب المركز السادس.



افتتح النصر التسجيل مبكراً بهدف عكسي سجله روستاند دجوه بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف الصربي لوكا ميليفويفيتش الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 12، ليجد النصر نفسه في وضعية أكثر من رائعة خلال ربع ساعة الأولى، هذا السيناريو غير المنتظر للظفرة دفعه للنزول بثقله إلى الهجوم للضغط على دفاع النصر، باحثاً عن تقليص الفارق وتمكن من إيجاد بعض الفرص أبرزها تسديدة دجوه التي علت العارضة بقليل، وتفوق الظفرة في اللعب الهجومي في المقابل تراجع النصر إلى مناطقه الدفاعية للحفاظ على أسبقيته، وفي الدقيقة 44 رفع الحكم سلطان محمد البطاقة الحمراء في وجه مدافع الظفرة محسن الربجة.



وجاءت بداية الشوط الثاني مشابهة للأول، ونجح النصر في إضافة هدف ثالث بواسطة زايد الزعابي قبل أن يلغيه حكم «الفار» بداعي التسلل، ثم ارتطمت كرة سددها رامون ميريز بالقائم، وبالرغم من النقص العددي واصل الظفرة ضغطه على دفاع النصر لكنه تلقى ضربة موجعة أخرى بطرد مدافعه ليونارد أميسيميكو في الدقيقة 68، ليحكم العميد قبضته على المباراة وينهيها بفوز ثمين.