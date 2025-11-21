الوصل وعجمان.. بين طموحات القمة ومنطقة الأمان



تتجدد مواجهات الوصل وعجمان في الرابعة و40 دقيقة من مساء غد السبت، عندما يلتقي الفريقان على استاد زعبيل، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء يحمل تاريخاً طويلاً من الندية، بعدما سبق أن جمع الفريقين 26 لقاء في المسابقة، ويتفوق من خلالها الوصل بتحقيق 13 انتصاراً مقابل 7 انتصارات لعجمان، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل، لتبقى الأفضلية التاريخية واضحة لصالح «الإمبراطور».



ويسعى الوصل إلى البقاء ضمن المربع الذهبي والاستمرار في الضغط على القمة. ويدخل «الإمبراطور» المباراة بثبات فني ونتائج إيجابية هذا الموسم، بعدما حافظ على سجل خالٍ من الخسارة في آخر 10 مباريات على ملعبه بالدوري، محققاً 7 انتصارات و3 تعادلات، ورفع رصيده إلى 14 نقطة في أول 7 جولات من النسخة الحالية للدوري، وبفارق 5 نقاط أكثر من حصيلته في الفترة ذاتها من الموسم الماضي.



وهناك تحسن دفاعي ملحوظ للوصل بعدما استقبل 7 أهداف فقط مقارنة بتسجيله 13 هدفاً بعد 7 جولات من عمر النسخة الماضية للدوري، ويواصل الفريق تفوقه الهجومي في الثلث الأخير، إذ يعد أكثر فرق الدوري لمساً للكرة داخل منطقة جزاء المنافس هذا الموسم بلمس الكرة 193 مرة.



بينما يوجد عجمان بالمركز الثامن برصيد 9 نقاط، ويحاول الفريق تدعيم موقعه في وسط جدول ترتيب الدوري، بالدخول إلى اللقاء بطموحات استعادة صلابته الهجومية وتوازنه الفني، بعدما سجل 4 أهداف فقط هذا الموسم مقابل 10 أهداف في أول 7 جولات من الموسم الماضي، إلا أن الفريق يحمل رصيداً إيجابياً خارج ملعبه بتحقيقه الفوز في آخر مباراتين، ولكنه لم يسبق له الوصول إلى سلسلة 3 انتصارات متتالية خارج أرضه في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، ما يجعل المباراة فرصة تاريخية لتحقيق إنجاز جديد.



ويكتسب اللقاء نكهة خاصة بوجود لاعبين يملكون أثراً كبيراً في مواجهات الفريقين، أبرزهم فابيو ليما، الهداف التاريخي لهذه المواجهة برصيد 9 أهداف، الذي أسهم بتسجيل 14 هدفاً في 16 مباراة أمام عجمان بتسجيل 9 أهداف، و5 تمريرات حاسمة، ولكن ليما يغيب بسبب الإصابة عن لقاء الغد، وفي المقابل يبرز وليد أزارو في صفوف عجمان بسجل مميز، بعدما أسهم في 5 أهداف خلال 7 مواجهات أمام الوصل، بتسجيل 3 أهداف، وتمريرتين حاسمتين.

وخلال تاريخ مباريات الفريقين في دوري المحترفين، سجل الوصل 51 هدفاً مقابل 43 هدفاً لعجمان، ما يعكس الطبيعة الهجومية للمواجهات بينهما، ويمهد لمباراة جديدة مرشحة لاستمرار الإيقاع التنافسي المرتفع ذاته بين فريقين يملكان تاريخاً طويلاً من الندية والطموح.



وقال مسعود ميرال، مدرب الوصل: «نعود لمباريات الدوري بعد أداء مرضٍ لنا في المباراة الأخيرة، ولاحظت سرعة استيعاب اللاعبين للجوانب التكتيكية منذ بدأت مع الفريق، وسنواصل العمل على هذا النهج في مباراة عجمان».

بينما قال غوران مدرب عجمان: «أنا راضٍ عن الفترة التي قضيناها قبل لقاء الوصل، والذي سيكون منافساً قوياً وصعباً لأنه يمتلك لاعبين جيدين، وثقتي كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية».

في حين، قال ماتيوس سالدانها لاعب الوصل: «لدينا مدرب جديد الآن، والفوز على عجمان مهم لحصد النقاط، وأعتبرها فرصة جديدة للفريق بعدما تدربنا بتركيز وانضباط خلال الأيام الماضية استعداداً لاستئناف مشوارنا في المنافسة على قمة الدوري».



فيما وجه سعد الهداني، لاعب عجمان، رسالة إلى جماهير فريقه، ودعاهم من خلالها لحضور المباريات في دوري أدنوك للمحترفين، وأكد أن هدف عجمان تحقيق الثلاث نقاط، وأنه وزملاءه حريصون على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية.