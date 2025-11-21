العين والجزيرة.. ديربي «التيفو» إثارة دائمة



يستضيف العين في السابعة والنصف من مساء غد السبت ضيفه الجزيرة على ملعب استاد هزاع بن زايد، في ختام مباريات الجولة الثامنة من دوري أدنوك، وهي المواجهة التي تحمل طابعاً تنافسياً خاصاً ومثيراً ليس فقط داخل الملعب بل في المدرجات أيضاً باعتبارها «ديربي» للجمهور لاستعراض المبادرات والأفكار المتمثلة في «التيفو» والإعلام والعبارات التشجيعية المتنوعة، وعلى مستوى الميدان فغالياً ما تشهد مباريات الفريقين تنافساً محتدماً بين اللاعبين في مختلف الخطوط، خصوصاً في المقدمة الهجومية، إذ تعد مبارياتهما بالفترة السابقة دليلاً على الأسلوب الهجومي الذي يتبعانه في مواجهة بعضهما إذ تبادلا تسجيل 85 هدفاً في المرميين في آخر 22 مباراة جمعتهما.



وينتظر أن يدخل الفريقان المباراة بأسلحة هجومية كعادتهما وهو ما يضاعف من إثارتها قياساً على ما يملكه الطرفان من عناصر هجومية قوية، إذ يقود هجوم العين التوغولى لابا، والمغربي سفيان رحيمي، يساندهما كاكو و بلاسيوس، بينما يقود هجوم الجزيرة المصري إبراهيم عادل، والكونغولى سايمون بانزا، يساندهما عبدالله رمضان، وبرنو أوليفيرا.



يدخل العين المتصدر برصيد «19 نقطة»، المباراة وهو يأمل في متابعة نتائجه القوية بعد فوزه في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة على فريق عجمان لأجل المحافظة على صدارته بنفس فارق النقاط على الأقل أو توسيع الفارق في حال تعثر منافسيه، بينما يتطلع الجزيرة صاحب المركز الخامس برصيد «13 نقطة»، والذي حقق الفوز على ضيفه البطائح بهدف نظيف في التقدم خطوة نحو المقدمة وتقليص الفارق بينه وفرق الصدارة، وأكمل الفريقان تحضيراتهما للمواجهة المرتقبة بحصة تدريبية أخيرة اطمأن خلالها مدرب كل فريق على جاهزية لاعبيه فنياً وبدنياً وذهنياً قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة وكلاهما يطمح في تحقيق هدفه بحصد النقاط كاملة.



تاريخياً يتفوق الجزيرة على العين في عدد مرات الفوز إذ حقق 13 انتصاراً مقابل 12 للعين خلال 32 مواجهة جمعت بينهما في دوري المحترفين، بينما حضر التعادل بينهما في 7 مناسبات، وفي حين يتطلع الزعيم الذي حقق هذا الموسم إحدى أفضل انطلاقة له بالدوري بتاريخه وحافظ على سجله خالياً في الخسارة في ملعبه في آخر 9 مواجهات بالدوري لمعادلة منافسه فخر أبوظبي، في عدد مرات الفوز يأمل الأخير في تعزيز تفوقه بفوز آخر يحافظ به على كفته الراجحة برغم معاناته في الشق الهجومي هذا الموسم.