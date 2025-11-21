كلباء والبطائح.. تحدي ثقيل يعادل 6 نقاط في دوري المحترفين



يواجه كلباء ضيفه البطائح في الساعة الرابعة و40 دقيقة من مساء غد السبت، في مباراة تعادل أهميتها 6 نقاط ضمن الجولة الثامنة، بالنظر إلى موقع الفريقين في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، إذ يحتل كلباء المركز السابع برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد البطائح في المركز 12 برصيد 3 نقاط.

وتحمل المباراة طابعاً تنافسياً خاصاً بين الفريقين، بعدما تكررت مواجهاتهما في المواسم الأخيرة وأفرزت توازناً ملحوظاً في النتائج، إذ سبق والتقى الفريقان 6 مرات في دوري أدنوك، وحقق خلالها البطائح الفوز مرتين مقابل انتصار وحيد لكلباء، فيما خيّم التعادل على 3 مباريات، لتبقى الأفضلية الرقمية بسيطة وتميل لصالح البطائح.



ويدخل كلباء اللقاء وهو يعادل حصيلته النقطية في الموسم الماضي بعد 7 جولات بجمعه 11 نقطة، لكنه يعاني من تراجع واضح في الفاعلية الهجومية بعدما اكتفى بتسجيل 7 أهداف هذا الموسم مقارنة بتسجيل 14 هدفاً سجلها في الفترة ذاتها من الموسم السابق.

كما يعيش الفريق سلسلة غير إيجابية على ملعبه، إذ لم ينجح في الفوز خلال آخر 4 مباريات على أرضه الدوري، مكتفياً بتعادلين وخسارتين، ولم يسجل أي هدف في آخر 3 مباريات منها، ليصبح الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم ينجح في هز الشباك على أرضه هذا الموسم، بينما لم يسبق له أن امتد عجزه التهديفي على أرضه 4 مباريات متتالية.



وفي المقابل، يدخل البطائح المواجهة في أصعب حصيلة له خلال مشاركاته الأربع في دوري المحترفين، بعد أن جمع 3 نقاط فقط في أول 7 جولات، وهي الأقل له في هذه المرحلة، إلى جانب تسجيله 5 أهداف فقط، في أدنى سجل تهديفي له بعد العدد ذاته من الجولات.

ويُعد الفريق الأقل في الدوري هذا الموسم على مستوى المراوغات الناجحة بواقع 29 مراوغة، فيما يُعد كلباء أكثر الفرق التي تعرض لاعبوها للمراوغة، حيث تلقى لاعبوه 60 مراوغة ناجحة من منافسيه.

ويزيد من خصوصية المواجهة تساوي الفريقين في عدد الأهداف خلال المواجهات المباشرة السابقة بينهما في الدوري بتسجيل كل منهما 6 أهداف، ما يمنح المباراة طابعاً مفتوحاً على جميع الاحتمالات في ظل تقارب المستويات ورغبة كل فريق في تحسين موقعه وتعويض بدايات لم تحقق الطموحات حتى الآن.