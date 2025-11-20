النصر يبحث عن تعديل وضعه في الدوري من بوابة الظفرة



يبحث النصر عن تعديل وضعه في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين عندما يلتقي غداً الجمعة الظفرة، لحساب الجولة الثامنة على استاد آل مكتوم، حيث يحتل العميد، الذي لم يذق طعم الفوز منذ الجولة الثانية، المركز التاسع في جدول الترتيب بـ8 نقاط مقابل 12 للظفرة في المركز السادس. ويخوض النصر المباراة بصفوف مكتملة بعدما استعاد نجميه الصربي لوكا ميليفويفيتش، والإيراني مهدي قايدي، منذ المباراة الماضية أمام شباب الأهلي في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.



وشدد الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، على أهمية المباراة وعلى ضرورة تحقيق الفوز لتصحيح مسار النتائج، وقال: بعد نتائجنا الأخيرة أصبح من الضروري أن نقدم أداءً متكاملاً طوال المباراة. لعبنا بعض المباريات بشكل جيد في أجزاء معينة، ولكننا لم نتمكن من المحافظة على المستوى نفسه طوال الـ90 دقيقة. علينا أن نركز ونكون متماسكين، وأن نستغل كل فرصة أمام المرمى.



وأضاف يوكانوفيتش: الظفرة يتمتع بالثقة والطاقة، وهذا ما يجب أن نكون مستعدين له. خيارنا الوحيد هو بذل كل ما لدينا للفوز بالمباراة. هذه خطوة مهمة للغاية بالنسبة لنا، وعلينا تغيير مسارنا وتحقيق نتائج أفضل.

من جهته، يتطلع الظفرة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم في مواجهة النصر بالجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، إذ يمر «الفارس» بحالة فنية جيدة هذا الموسم محققاً أفضل انطلاقة له منذ مواسم عدة في الدوري. وجمع الظفرة 12 نقطة في أول 7 جولات احتل بها المركز السادس في جدول الترتيب، وهي أعلى حصيلة له في هذه المرحلة، وتعادل كامل رصيده في آخر مواسمه بالمسابقة 2022-2023، ما يؤكد التطور الكبير الذي يعيشه الفريق في الموسم الحالي تحت قيادة مدربه المونتنيغري زيلكو بيتروفيتش.



وسيحاول الظفرة العودة من ملعب النصر بالنقاط الثلاث وتشكيل ضغط هجومي على منافسه، خصوصاً أنه يتميز بقوة تهديفية من خارج منطقة الجزاء بعدما كان الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف من خارج الصندوق بـ 3 أهداف هذا الموسم. ويعول بيتروفيتش على تألق لاعبيه هذا الموسم، لا سيما في الخط الأمامي، المغربيين كريم البركاوي، ومحمد الخلوي، وخليل إبراهيم.



وأبدى بيتروفيتش ارتياحه للعمل الجاد الذي شهدته التدريبات خلال فترة التوقف، مشيراً إلى أن الفريق افتقد خدمات ثلاثة من العناصر المهمة بسبب ارتباطهم مع منتخبات بلادهم، وهم ليونارد، وجودمونسون، وكريم البركاوي، إلا أن الفريق جاهز للمواجهة المهمة.



وقال إن النصر يعد من أفضل فرق الدوري رغم عدم امتلاكه عدداً كبيراً من النقاط، مشيراً إلى أن الفريق سيواصل الاعتماد على طريقته المعتادة نفسها ومحاولة تقديم أداء هجومي ممتع. وأوضح أن الفريق ورغم صعوبة المواجهة إلا أنه يسعى للفوز وتقديم مستوى يليق بما يقدمه الفريق هذا الموسم رغم غياب ثلاثة عناصر أساسية.