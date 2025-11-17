ميلوش: أحتفظ بذكريات جميلة مع نادي الشارقة



أكد المدرب الصربي ميلوش ميلوييفتيش، أنه يحتفظ بذكريات جميلة مع نادي الشارقة، بعدما أعلن الأخير إنهاء عقده بالتراضي صباح اليوم، ونشر ميلوش عبر حسابه في «إنستغرام»، رسالة وداع، عبّر من خلالها عن تقديره لكل من عمل معه داخل النادي، وجاء فيها: «كان من دواعي سروري أن أكون جزءاً من نادٍ كبير. حتى لو لم تسر الأمور كما تمنينا جميعاً، إلا أنني أحتفظ بذكريات جميلة مع نادي الشارقة. أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإدارة وجماهير الشارقة على هذه الأوقات الجميلة، وأتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل».



وأعلن نادي الشارقة عن إنهاء عقد ميلوش بالتراضي، وتكليف عبد المجيد النمر بتولي تدريب الفريق الأول، وذلك عقب تراجع نتائج الفريق منذ انطلاقة الموسم الحالي، حيث كانت الخسارة الأخيرة أمام العين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، سبباً مباشراً في تسريع قرار الإقالة، الذي جاء بعد سلسلة من العروض غير المقنعة التي لم تتوافق مع تطلعات إدارة النادي.

ومنذ توليه قيادة الفريق في يونيو الماضي، خلفاً للروماني أولاريو كوزمين، قاد ميلوش الشارقة في 15 مباراة رسمية، حقق خلالها 5 انتصارات، مقابل 8 خسائر وتعادلين.