الشارقة ينهي عقد ميلوش بالتراضي



أعلن نادي الشارقة عن إنهاء عقد المدرب الصربي ميلوش ميلوييفتيش بالتراضي، وتكليف عبدالمجيد النمر بتولي تدريب الفريق الأول، وذلك عقب تراجع نتائج الفريق منذ انطلاقة الموسم الحالي، حيث كانت الخسارة الأخيرة أمام العين بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي سبباً مباشراً في تسريع قرار الإقالة، الذي جاء بعد سلسلة من العروض غير المقنعة التي لم تتوافق مع تطلعات إدارة النادي. ومنذ توليه قيادة الفريق في يونيو الماضي خلفاً للروماني أولاريو كوزمين، قاد ميلوش الشارقة في 15 مباراة رسمية، حقق خلالها 5 انتصارات، مقابل 8 خسائر وتعادلين.



وعقب إعلان إقالته، نشر ميلوش عبر حسابه في «إنستغرام» رسالة وداع عبّر فيها عن تقديره لكل من عمل معه داخل النادي، قائلاً: كان من دواعي سروري أن أكون جزءاً من نادٍ كبير. حتى لو لم تسر الأمور كما تمنينا جميعاً، إلا أنني أحتفظ بذكريات جميلة مع نادي الشارقة. أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإدارة وجماهير الشارقة على هذه الأوقات الجميلة، وأتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل.