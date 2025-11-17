لوكا: التوفيق تخلى عن النصر كثيراً هذا الموسم

إيهاب زهدي

أبدى الصربي لوكا ميليفويفيتش، لاعب النصر، رضاه عن أداء «العميد» أمام ضيفه شباب الأهلي، مساء أمس، على ملعب استاد راشد، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مؤكداً أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة بهدف مقابل هدفين، وأن التوفيق على صعيد النتائج تخلى عن النصر في العديد من مباريات هذا الموسم، وشدد على أن النصر قادر على التعويض في لقاء الإياب على أرضه في استاد آل مكتوم يوم 29 نوفمبر الجاري، موضحاً أن فارق الهدف ليس كبيراً، ويمكن تعويضه.



وأوضح لوكا أن النصر قدم دقائق أولى جيدة في المباراة، وعندما تأخر بهدف شباب الأهلي الأول، تمكن من التعويض سريعاً، وأن بعض التفاصيل والأخطاء تسببت في تلقي مرمى «العميد» هدفين في الشوط الأول، وقال إن النصر قدم مستوى قوياً في الشوط الثاني، وكان يستحق التعادل في تلك المباراة، منوهاً إلى قوة شباب الأهلي، ومنافساته في جميع البطولات المشارك فيها خلال المواسم الأخيرة، ووعد بتقديم «العميد» أفضل ما لديه خلال لقاء الإياب، والعمل بكل جهد على تحقيق الفوز، والتأهل إلى الدور التالي من كأس المحترفين.



وشدد لوكا على وصوله إلى مرحلة جيدة من الجاهزية الفنية والبدنية، مشيراً إلى أن النصر قدم مستويات جيدة في العديد من المباريات خلال الموسم الجاري، ولم يحالفه التوفيق على صعيد النتائج في العديد من المواجهات، وأن الفريق ما يزال قادراً على تحقيق نتائج جيدة في دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتمنى مواصلة جماهير «العميد» في دعم الفريق واللاعبين خلال المباريات المقبلة.