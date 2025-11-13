مطر الطاير رئيساً لـ«تنفيذية» مجلس شرف النصر



أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر الرياضي قراراً بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس الشرف لنادي النصر الرياضي برئاسة معالي مطر محمد الطاير، والمهندس مروان بن غليطة نائباً وعضوية كل من عبدالله جاسم بن كلبان، قاضي سعيد المروشد، أحمد هاشم خوري، خالد أحمد بن الشيخ مجرن، عبدالله سيف الحثبور، عبدالله سالم بن طوق، موزة سعيد المري، ناصر أمان آل رحمة، منذر أكرم جمعة، منى درويش بوسمرة، ومنصور رحمة الفلاسي.



وجاء قرار تشكيل اللجنة التنفيذية بعد أيام قليلة من اعتماد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم،، قراراً بتشكيل مجلس شرف نادي النصر برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس النادي، وذلك بهدف تعزيز مكانة النادي وتطوير منظومته الإدارية والرياضية، ودعم مسيرته في تحقيق التميز والريادة على الساحة الرياضية الإماراتية.