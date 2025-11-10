شباب الأهلي يعاني من «شح هجومي» ويتألق في الصمود الدفاعي



يواجه شباب الأهلي بطل رباعية دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر، ودرع التحدي في السوبر «الإماراتي - القطري» في الموسم الماضي، مشكلة هجومية واضحة خلال مشاركاته في موسم 2025-2026، مع تحسن واضح في الحالة الدفاعية في بطولة الدوري الذي يحتل فيه الفريق حالياً، المركز الثالث برصيد 14 نقطة وبفارق 5 نقاط عن العين المتصدر، بعدما حقق «الفرسان» الفوز في 4 مباريات، وتعادلوا مباراتين، وخسروا مباراة واحدة، وسجلوا خلالها 6 أهداف فقط، ولكنهم في المقابل لم يتلقَ مرماهم سوى هدف واحد فقط عندما خسروا أمام ضيفهم العين بهدف وحيد دون مقابل.



ويحتل شباب الأهلي، المركز 11 في قائمة أقوى خط هجومي في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين بتسجيل 6 أهداف بمتوسط 0.8 هدف في المباراة الواحدة، وبفارق 11 هدفاً عن العين المتصدر، وفي المقابل، يعتلي قمة قائمة الأقوى دفاعاً بشباك نظيفة في 6 مباريات، وبتلقي مرماه هدفاً واحداً، وبفارق 3 أهداف عن العين في المركز الثاني، وتأثر «الفرسان» بشكل واضح بغياب هداف الفريق الأول، سردار أزمون، بسبب إصابة تعرض لها بنهاية الموسم الماضي، وأجرى بسببها عملية جراحية أبعدته عن انطلاقة الموسم الجاري، وعندما عاد لم يلعب سوى 46 دقيقة موزعة على مباراتين، وسجلها هدفاً واحداً، وتعرض بعدها لإصابة أخرى، وأجرى عملية جراحية انتهى معها مشواره مع الفريق في النصف الأول من هذا الموسم.



ووضح تأثر القوة الهجومية لشباب الأهلي الذي سجل في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي 57 هدفاً بمتوسط 2.2 هدف في المباراة الواحدة، مقابل تلقيه 22 هدفاً في 26 مباراة بمتوسط 0.8 هدف في المباراة الواحدة، وخرج الفريق بشباك نظيفة في 10 مباريات، ولم يستطع «الفرسان» تحقيق الفوز في أي مبارياتهم بدوري هذا الموسم بأكثر من هدفين، وتحقق ذلك على أرضه أمام كل من كلباء والشارقة فقط بالفوز بنتيجة واحدة 2-0، بينما فاز الفريق بهدف دون مقابل على كل من ضيفه بني ياس ومضيفه النصر، وتعادل سلبياً مع كل من مضيفيه الوحدة وكلباء، وحتى في مباراته أمام مضيفه البطائح في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لم يستطع شباب الأهلي تسجيل أي هدف طوال 120 دقيقة انتهت بتعادل سلبي، وفاز ببطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما حسم المواجهة بركلات الترجيح 4-2.



أما في مشاركة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة، فالوضع يبدو مختلفاً، بعدما لعب الفريق 4 مباريات، وحقق في إحداها فوزه الأكبر هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه ناساف الأوزبكي بنتيجة 4-1، ولكنه عانى هجومياً أمام ضيفه تراكتور الإيراني على الرغم من سيطرته الكاملة على اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1، وفاز بهدف دون مقابل على مضيفه الاتحاد السعودي، قبل أن يتعثر بخسارة هي الأكبر في مسيرة الفريق منذ فترة طويلة، وذلك أمام مضيفه الدحيل القطري بنتيجة 1-4، ليتراجع الفريق إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري منطقة الغرب بالبطولة الآسيوية برصيد 7 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر الهلال السعودي.



وتترقب جماهير شباب الأهلي فريقها على أمل تجاوز المشكلة الهجومية خلال مواجهاته المقبلة، والتي يبدأها بلقاء النصر يومي 16 و29 نوفمبر الجاري، ضمن ذهاب وإياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث سيكون الظهور الأول للفريق في البطولة، بعدما تجنب خوض الدور ثمن النهائي وفقاً للائحة البطولة لكونه بطلاً لدوري أدنوك الموسم الماضي، كما سيلتقي مع مضيفه خورفكان يوم 20، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، ومع ضيفه الغرافة القطري يوم 24 من الشهر نفسه، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.