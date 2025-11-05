الوصل يقيل مدربه كاسترو بسبب سوء النتائج



‏أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن إنهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، عقب نهاية المباراة التي جمعت «الإمبراطور» مع المحرق البحريني وحسمها التعادل بهدفين لمثلهما على استاد زعبيل مساء اليوم، ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 2.



ولم تكن نتائج الوصل هذا الموسم ولا حتى أداؤه في بعض المباريات في مستوى تطلعات جماهيره، وكان التعادل مع المحرق البحريني القطرة التي أفاضت الكأس، بعدما سجلت نتائج الفريق تراجعاً في الفترة الأخيرة أبرزها الخروج المبكر من مسابقة كأس رئيس الدولة على يد دبا الفجيرة ثم تعثر الفريق بالتعادل في مسابقة الدوري مع خورفكان مع عمق الفارق بينه وبين أصحاب المراكز الأولى في جدول الترتيب.