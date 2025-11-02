اختفاء البطاقة الحمراء بعد الظهور التاريخي في الجولة السادسة



غابت البطاقة الحمراء عن الظهور تماماً في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما سجلت رقماً تاريخياً سلبياً في الجولة السادسة بظهورها 7 مرات في 6 مباريات، وهو العدد التاريخي الأكبر من حالات الطرد في جولة واحدة في آخر 6 نسخ من عمر الدوري، في حين ظهرت البطاقة الصفراء 28 مرة.



وظهر الحكم الأجنبي في 3 مباريات، إذ أدار الحكم الصيني ما نينغ مباراة الوحدة والنصر، واحتسب ركلتي جزاء، وأحرز منها كل فريق هدفاً، إضافة إلى احتساب 6 بطاقات صفراء، وهو العدد الأكبر في مباراة واحدة، وأدار الأرجنتيني فاكوندو تيلو مباراة عجمان والعين، واحتسب ركلة جزاء سجل منها لابا كودجو هدفاً للعين، وأظهر البطاقة الصفراء 4 مرات، وأدار البرازيلي رافائيل كلوز، مباراة شباب الأهلي والشارقة، وأظهر البطاقة الصفراء 3 مرات.



فيما أدار بقية المباريات أطقم تحكيم مواطنة، ليدير سلطان محمد صالح لقاء خورفكان والوصل، وأظهر البطاقة الصفراء 3 مرات، وأدار زايد النعيمي لقاء بني ياس ودبا، وأظهر البطاقة الصفراء 5 مرات، وأدار يوسف الجسمي مباراة الظفرة وكلباء، وظهرت البطاقة الصفراء مرتين فقط، وأدار محمد الهرمودي، مباراة الجزيرة والبطائح، وأشهر البطاقة الصفراء 5 مرات.