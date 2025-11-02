أحمد خليفة حماد: العين والوحدة الأقرب لدرع الدوري



رأى أحمد خليفة حماد المحلل والناقد الرياضي، أن العين والوحدة هما الأقرب للتتويج بدرع النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، على ضوء ما قدماه من مستويات وحققاه من نتائج خلال الجولات السبع الماضية من عمر المسابقة، وأكد أن شباب الأهلي يستطيع الدخول في المنافسة بقوة على اللقب إذا تمكن من التعامل الجيد مع ملف المهاجم الصريح خلال فترة الانتقالات الشتوية، وأشار إلى أن القتال على طوق النجاة من الهبوط، تحول إلى بطولة خاصة بمشاركة ثلاثية من أندية بني ياس ودبا والبطائح.



وقال حماد: العين والوحدة برهنا على عزيمة وإصرار واضح هذا الموسم في المنافسة على درع الدوري، وإن «العنابي» يقدم مستوى لم يظهر به الفريق منذ مواسم عديدة ماضية، وتكفي الإشارة إلى أن الفريقين هما الوحيدان اللذان لم يخسرا أياً من مبارياتهما حتى الآن، وفارق النقطتين لمصلحة العين في الصدارة، ستبقى المنافسة قائمة بين الفريقين على القمة لفترة طويلة، مشيراً إلى أن وصول شباب الأهلي إلى المركز الثالث مع نهاية مباريات الجولة السابعة، سيكون عامل ضغط كبيراً على فريقي القمة، ولكن يحتاج «الفرسان» إلى إيجاد حلول إيجابية للقوة الهجومية المتأثرة بإصابة سردار أزمون، بينما هناك تطور لافت في القوة الدفاعية، بفضل تألق الحارس حمد المقبالي في الدفاع عن مرماه.



وعن صراع الهروب من الهبوط، أكد أنه بات محصوراً بين أندية البطائح ودبا وبني ياس في المراكز 12 و13 و14 بالترتيب، وأن كل فريق يملك الوصول إلى طوق النجاة بنفسه، في ظل تقارب النقاط والنتائج، وتوقع أن تستفيد أندية الدوري سواء المتنافسة على القمة أو الساعية لتجنب الهبوط، من فترات التوقف العديدة والطويلة للنسخة الحالية من دوري أدنوك، وخاصة أن الدور الأول سينتهي تقريباً مع نهاية فترة الانتقالات الشتوية، ما يساعد تلك الأندية على علاج الثغرات واللحاق ببعض نقاط الدور الأول قبل الدخول إلى معترك الدور الثاني الأكثر صعوبة.



وبالنسبة لوضع أندية وسط جدول التدريب، وإمكانية رحيل مدربين آخرين بعدما شهدت المسابقة إقالة 3 مدربين حتى الآن، قال حماد: وضع أغلب المدربين مستقراً، ولا يوجد سوى ميلوش مدرب الشارقة، المهدد بالرحيل بعد تغيير مجلس إدارة نادي وشركة الشارقة لكرة القدم، لأن الفريق يقدم مستويات ونتائج غير متوقعة رغم ما يمتلكه من أسماء كبيرة في تشكيلة فريقه، منوهاً إلى أن الشارقة ليس وحده الذي يعاني من النتائج غير المتوقعة في الموسم الجاري، وهناك أيضاً الوصل الذي لم يقدم ما يعادل الصفقات المهمة التي أجراها النادي خلال الانتقالات الصيفية، وكذلك النصر الذي دعم صفوفه بشكل جيد، وأشاد المحلل الكروي في الختام بأداء ونتائج أندية خورفكان والظفرة هذا الموسم.