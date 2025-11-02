الجولة السابعة تفرض الاستقرار على قمة وقاع دوري المحترفين



فرضت نتائج الجولة السابعة الاستقرار على قمة وقاع جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوز العين والوحدة، ليحافظا على الصدارة والوصافة، وتعادل بني ياس مع دبا، ليواصلا الاستقرار في آخر مركزين على لائحة البطولة، في الوقت الذي صعد فيه شباب الأهلي إلى المركز الثالث، على حساب تراجع الوصل للمركز الرابع، بينما عزز لابا كودجو مهاجم العين، صدارته لقائمة هدافي البطولة، بوصوله إلى 9 أهداف.

وعلى استاد راشد بن سعيد، تعثر عجمان صاحب الأرض أمام ضيفه العين بالخسارة بثلاثة أهداف دون رد، وسجلها ماتياس بلاسيوس، لابا كودجو وأليخاندرو سيباستيان، ليعزز «الزعيم» صدارته للدوري، بوصوله إلى رصيد 19 نقطة، وجمع أعلى حصيلة نقاط له من أول 7 جولات في نسخة واحدة لدوري المحترفين، وجمعها من 6 انتصارات، والتعادل في مباراة واحدة، وعادل رقمه السابق المسجل في موسم 2016-2017.



وافتتح العين أهدافه بالتسجيل في الشوط الأول، ليصبح أكثر الفرق تسجيلاً في النصف الأول من المباريات، بينما بات لابا كودجو بعد تسجيله الهدف الثاني للعين من ركلة جزاء في الدقيقة 60، الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في دوري المحترفين برصيد 8 أهداف، بينما تراجع عجمان إلى المركز الثامن، بعد توقف رصيده عند 9 نقاط، بعد تلقيه الخسارة الرابعة، مقابل 3 انتصارات، خلال النسخة الحالية للدوري.

في حين، حول الوحدة تأخره مرتين إلى فوز أمام النصر 3-2، في قمة الجولة السابعة، التي أقيمت على استاد آل نهيان، وسجل أهداف الوحدة، فاكوندو دانيل، عمر خربين وروبن فيليب، وأحرز هدفي النصر عبد الله توري وموسى ندياي، ورفع «العنابي» رصيده للنقطة 17، وعزز وصافته في جدول الترتيب، وتوقف رصيد النصر عند 8 نقاط، واستقر في المركز التاسع.



ويعد هدف توري المسجل من ركلة جزاء، الثالث من أهداف النصر الخمسة في النسخة الحالية للدوري، وهدف ندياي هو الرابع للاعب في الدوري خارج أرض فريقه، أما هدف فاكوندو دانيل، فأصبح أول هدف من كرة رأسية يسجله الوحدة هذا الموسم، ورفع زميله خربين رصيده إلى 4 أهداف، وصعد إلى المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري.

وحقق شباب الأهلي الفوز في قمة الشارقة بثنائية دون رد، على أرضه في استاد راشد، ورفع رصيده للنقطة 14، وصعد إلى المركز الثالث، وتوقف رصيد الشارقة عند 7 نقاط، وتراجع إلى المركز 11، وأحرز يوري سيزار، هدف «الفرسان» الأول، ليعود للتسجيل بعد غياب استمر 14 مباراة، وأضاف بالا الهدف الثاني لحامل اللقب.



وتقاسم خورفكان وضيفه الوصل نقطتي التعادل الإيجابي بهدف لمثله، على استاد صقر بن محمد القاسمي، وكان خورفكان البادئ بالتسجيل، بواسطة بيدرو بافلوف، وهو الهدف الرابع للاعب في الدوري، والثاني له في مرمى الوصل، وتعادل الوصل بهدف فابيو دي ليما، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة، ورفع خورفكان رصيده إلى 8 نقاط، وصعد إلى المركز العاشر، ووصل الوصل برصيده إلى 14 نقطة، ولكنه تراجع إلى المركز الرابع.

وحقق الجزيرة الفوز على ضيفه البطائح (1-0)، على استاد محمد بن زايد، وسجل هدف المباراة سايمون بانزا في الدقيقة 27، وأصبح ثامن لاعب من الكونغو الديمقراطية يسجّل في تاريخ دوري المحترفين، ورفع الجزيرة رصيده للنقطة 13، ويحتل المركز الخامس بعد أول 7 مباريات، وهي ذات الحصيلة في الموسم الماضي، فيما توقف رصيد البطائح عند 3 نقاط بالمركز 12، وحقق أقل حصيلة له في أول 7 جولات من الموسم في جميع مشاركاته بدوري أدنوك.



وانتهت مواجهة بني ياس وضيفه دبا بتعادل مثير، بنتيجة 2-2، ورفع دبا رصيده إلى نقطتين، وبقي في المركز 13 قبل الأخير، ووضع بني ياس نقطة أولى في رصيده، وبات في المركز 14 الأخير، وشهدت المباراة تسجيل بني ياس لهدفه الأول في النسخة الحالية من الدوري، بعد 40 تسديدة، فيما وصل رصيد صاحب الهدف، سهيل النوبي إلى 23 هدفاً في مباراته رقم 200 بدوري المحترفين.

وأحرز يوسف نياكتيه، الهدف الثاني لبني ياس، ليكون الهدف الثالث للاعب من آخر 4 أهداف لفريقه في مختلف المسابقات، فيما سجل هدفي دبا، خالد عبد الله، ومهند علي، الذي وصل إلى 4 من أصل 8 أهداف لفريق دبا هذا الموسم.



وفاز الظفرة على ضيفه كلباء بثلاثية دون رد، على استاد حمدان بن زايد، وسجلها كل من محمد سبيل بالخطأ في مرماه، محمد الخلوي وعبد الرحمن سوسي، ليصعد الظفرة للمركز السادس بجدول الترتيب، برصيد 12 نقطة، وتوقف رصيد كلباء عند 11 نقطة، وتراجع إلى المركز السابع.

وبات مدافع كلباء محمد سبيل، صاحب أول هدف بالخطأ في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، فيما أصبح الخلوي ثاني أكثر لاعب مساهمة بالأهداف لصالح الظفرة في دوري المحترفين هذا الموسم، بتسجيل 3 أهداف، وصناعة هدفين، وذلك خلف المتصدر كريم البركاوي، الذي أحرز 6 أهداف.