زكريا أحمد: المقبالي «نجم الجولة».. والثلاثي الدولي يستحق الإشادة



أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي الخبير الآسيوي والإماراتي في حراسة المرمى، أن «حماة العرين» كانت لهم كلمة مميزة مع أنديتهم في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين التي شهدت 20 هدفاً، وذلك بعدما خرج 4 منهم بشباك نظيفة لترتفع نظافة الشباك إلى 32 من 49 مباراة شهدت تسجيل 120 هدفاً، مشيراً إلى أن أحمد حمدان حارس خورفكان، يبقى الأفضل بـ 19 تصدياً، على الرغم من غيابه عن الجولة السابعة، ما يؤكد قيمة هذا الحارس مع فريقه.



وأشاد بمحافظة الثلاثي الدولي، علي خصيف حارس الجزيرة، وخالد عيسى حارس العين، وحمد المقبالي حارس شباب الأهلي، على شباكهم نظيفة في الجولة السابعة، والثانية على التوالي، ورأى أن المقبالي، يستحق لقب نجم الجولة لأنه حقق رقماً مميزاً وبأداء أكثر تميزاً هذا الموسم، إذ بعد 7 جولات حقق 6 شباك نظيفة، وتلقى هدفاً واحداً فقط في مرماه، وبات رقماً صعباً بين حراس دورينا هذا الموسم.



وأوضح أن أبرز ما في الجولة السابعة، كان راشد سهيل حارس خورفكان الشاب القادم من شباب الأهلي، والذي عوض غياب حمدان الحارس الأساسي في فريقه، واستطاع المحافظة على تعادل فريقه أمام الوصل، بدور مهم في الكثير من التصديات، وكذلك تألق حارس البطائح عبد الرحمن العامري أمام فريقه السابق الجزيرة، وتصدى للكثير من الفرص، وتمكن العامري بعد مباراة فريقه في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، من الاستمرار في التشكيلة الأساسية، وإثبات جدارته للمرة الثانية رغم خسارة البطائح.



وأثنى على كل من سلطان المنذري حارس كلباء، رغم خسارة فريقه الكبيرة أمام الظفرة، مؤكداً أن الحارس تألق في حماية مرماه، وكان سبباً في عدم زيادة الأهداف، وأثبت أنه من حراس دورينا المميزين، وأمجد السيد حارس الظفرة، بعدما خرج بشباك نظيفة للمرة الأولى في هذا الموسم، ومساهمته في قيادة فريقه للمركز الخامس، وهو الأفضل حتى الآن، مشيراً إلى نجاحه في قيادة منطقة الظفرة الدفاعية في مباراته الأخيرة، ونوه إلى عودة الحارس الخبير عادل الحوسني للمشاركة مع فريقه الشارقة، بعد إصابة أبعدته طويلاً عن الملاعب، ولكن لم تمنع عودته من خسارة الشارقة المترنح هذا الموسم.



واختتم بالإشارة إلى أن الحراس أخطأوا في 3 أهداف في الجولة السابعة، والتي شهدت 3 أهداف من ركلات الجزاء، و5 من تسديدات على المرمى، و3 من حالات انفراد، و9 من تمريرات عرضية، وأن أخطاء الحراس تمركزت حول ردة الفعل الضعيفة، والتمركز الخاطئ، وتلقي أهدافاً في زاوية التغطية.