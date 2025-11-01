بانزا يقود الجزيرة للفوز على البطائح بهدف نظيف



سجل المهاجم الكونغولي سايمون بانزا هدفاً في الدقيقة 27 ليقود الجزيرة لفوز شاق على ضيفه البطائح 1-0 مساء اليوم على ملعب استاد محمد بن زايد، في ختام مباريات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وبالنتيجة تقدم الجزيرة خطوتين في جدول الترتيب بالمركز الخامس بعد أن رفع رصيده إلى 13 نقطة، بينما بقي البطائح بالمركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

جاء الشوط الأول سريعاً من الجانبين مع أفضلية واضحة لفريق الجزيرة الذي عمد منذ البداية للضغط الهجومي عن طريق العمق والأطراف وتألق العامري، حارس مرمى البطائح في التصدي لمحاولات وتسديدات عدة من مامادو، وبانزا، وإبراهيم عادل، وبالمقابل لم تخل محاولات فريق البطائح من خطورة على مرمى أصحاب الأرض وكاد البرازيلي ايفوني جونيور، أن يباغت الحارس علي خصيف، بتسديدة خادعة من خارج المنطقة، لكن الأخير كان يقظاً ونجح في إبعاد الخطر.



مع مرور الوقت من هذا الشوط ارتفعت وتيرة المباراة أكثر وتابع الجزيرة ضغطه الهجومي مع صمود لافت لحارس البطائح عبد الرحمن العامري، الذي واصل تألقه بتصديه للهجمات الجزراوية المتتابعة قبل أن ينجح الكنغولي سايمون بانزا، في ترجمة تمريرة سحرية من عبدالله رمضان، ليضع فخر أبوظبي في المقدمة بهدف رائع، بينما كاد الكاميروني اناتولى، أن يعدل النتيجة للراقي بعد مواجهته للمرمى غير أن الحارس علي خصيف، تدخل في الوقت المناسب، واستمرت الهجمات المتبادلة بين الطرفين حتى أعلن الحكم عن انتهاء الشوط الأول بتقدم الجزيرة بهدف دون رد.



الشوط الثاني

لم يختلف الأمر كثيراً في بداية الشوط الثاني عما كان عليه الحال في شوط اللعب الأول إذ واصل الجزيرة اندفاعه الهجومي وتابع حارس البطائح تألقه في التصدي بيقظة لمحاولات فخر أبوظبي، وصنع إبراهيم عادل خطورة واضحة على الجهة اليمنى لمرمى الراقي بانطلاقاته السريعة وعكسه للكرة أمام المرمى دون أن يجد من يحولها في الشباك، وسجل مروان فهد، هدفاً لكن الحكم لم يحتسبه واحتسب بدلاً عن ذلك مخالفة بعد دفع اناتولي بيرترند، لمدافع الجزيرة ليتنفس الجزراوية الصعداء.



ورغم سيطرته على مجريات اللعب وتعدد محاولاته الهجومية غير أن الجزيرة افتقد للمسة الأخيرة وأهدر الفرص تباعا، وبالمقابل قاد البطائح هجمات منظمة تصدى لها دفاع الجزيرة وأفسدها قبل أن تبلغ مرحلة الخطورة على مرمى خصيف، وهو الأمر عينه الذي ظل يفعله حارس البطائح العامري الذي أنقذ مرماه من أخطر فرصة قبل ثلاث دقائق من انتهاء المباراة بتصديه لتسديدة بانزا، من مسافة قريبة، وحافظ الجزيرة على تقدمه ومضى ليفوز بنتيجة المباراة بهدف دون رد.