سوزا: مواجهة شباب الأهلي والشارقة آسيوياً الأقوى في 2025



كشف البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، أنه رغم تقديم لاعبيه أداء قوياً، وتحقيقهم انتصاراً مستحقاً على الشارقة بهدفي يوري سيزار وبالا، في المواجهة السابعة التي جمعت بين الفريقين خلال عام 2025، والتي جرت ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، أمس، إلا أنه يعتبر مواجهتي الفريقين في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا خلال مارس الماضي هما الأقوى على الرغم من خسارة «الفرسان» بركلات الترجيح.



وعن لقاء الفريقين في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين أكد سوزا أن شباب الأهلي استحق الفوز بعدما خلق العديد من فرص التسجيل خلال المباراة، وأن فريقه كان قادراً على زيادة غلته من الأهداف بعد أن أظهر اللاعبون كفاءة ونضوجاً فنياً من بداية اللقاء حتى النهاية، وأوضح أنه سعيد وفخور مجدداً بما يقدمه فريقه في جميع مشاركاته خلال الموسم الجاري.



يذكر أنه رغم تراجع القوة الهجومية لشباب الأهلي في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، بتسجيل 6 أهداف فقط في 7 جولات، إلا أنه في المقابل تحسنت القوة الهجومية كثيراً للفريق، ليستقبل هدفاً واحداً فقط، ونجح أمام الشارقة في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة في الدوري.