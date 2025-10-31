عبد المجيد حسين يطمئن جماهير شباب الأهلي على أزمون



طمأن عبدالمجيد حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، جماهير فريقه على المهاجم الإيراني سردار أزمون، بعدما خضع لعملية جراحية ناجحة قبل أسابيع قليلة، مؤكداً أن اللاعب يخضع حالياً لبرنامج علاجي وتأهيلي، وتوقع عودته إلى الملاعب خلال شهر أو شهرين حسب التقارير الطبية، وتمنى أن تكون عودته أقوى ومفيدة للفريق خلال المرحلة المقبلة، التي يحتاج فيها الفريق إلى كل لاعبيه، مشيراً إلى أنه مع تقدم عمر المسابقات، تزداد أهمية المنافسة.



وأعرب عن سعادته بالفوز الذي حققه شباب الأهلي على ضيفه الشارقة بثنائية نظيفة سجلها يوري سيزار وبالا، في القمة التي أقيمت على استاد راشد، في انطلاقة الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أن «الفرسان» حققوا فوزاً مهماً على أحد المنافسين المباشرين على درع الدوري، بصرف النظر عن وضعية الشارقة غير الجيدة هذا الموسم، وأعتبر أن هذا الفوز يعطي لاعبي شباب الأهلي الدافع المعنوي القوي للاستمرار في المنافسة، خاصة وأنه أبقى على فارق النقاط ثابتاً مع المتصدر والوصيف في جدول الترتيب، وأكد رضا مجلس إدارة شركة شباب الأهلي عن الجهد والعمل الذي يقدمه الجهازان الفني والإداري، واللاعبون، منوهاً بأن الجميع يدرك جيداً أن عليهم تقديم الأفضل دائماً، لأن شباب الأهلي منافس قوي في كل البطولات بالرغم من غياب التوفيق عن الفريق في بعض المباريات، وتمنى استمرار ارتفاع «رتم» أداء شباب الأهلي، وأن ينجح في تسجيل المزيد من الأهداف خلال المرحلة المقبلة.



وأشار عبدالمجيد حسين إلى أن صفحة دوري أدنوك للمحترفين طويت مؤقتاً، ليفتح شباب الأهلي صفحة الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة بداية من اليوم الجمعة، لأن الفريق تنتظره مواجهة مهمة خارج الديار أمام مضيفه الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة، واختتم مؤكداً أن شباب الأهلي يستعد لكل مباراة بنفس درجة الأهمية، ويركز على تجهيز لاعبيه، لأن هذا هو الأهم، ودعا الجماهير إلى استمرار الدعم والمساندة لتحقيق الفريق المزيد من الانتصارات.