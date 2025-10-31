عزت الله يكشف عن لقاء صديق الأمس



شدد سعيد عزت الله، لاعب شباب الأهلي، على صعوبة وقوة دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي، مشيراً إلى أن فريقه يواجه تحديات قوية في جميع مشاركاته، لأن الجميع يسعى إلى تقديم أفضل ما لديه أمام «الفرسان» بعد تحقيقهم رباعية في الموسم الماضي، وأعرب عن سعادته وفخره بما قدمه هو وزملاؤه أمام الشارقة، والذي أثمر الفوز بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة السابعة من الدوري.



وكشف عن الحوار الذي دار بينه وبين صديق الأمس ومنافس اليوم، حارب عبدالله، خلال تلك المباراة، بعدما انتقل حارب قبل أيام قليلة إلى اللعب بقميص الشارقة، إذ قال اللاعب الإيراني عزت الله إن حارب صديقه، ويتمنى له مستقبلاً جيداً، وخلال المباراة طلب منه إخراج الكرة للسماح بعلاج كارتابيا الساقط على الأرض للإصابة، وهو أمر يحدث كثيراً في ملاعب الكرة، ولا يؤثر في صداقته مع حارب عبدالله، والذي انتقل للعب في نادٍ آخر، وهو أيضاً أمر أصبح اعتيادياً في عصر الاحتراف.



وتحدث عزت الله كذلك بفخر عن أداء فريقه أمام الشارقة، مؤكداً أن لاعبي شباب الأهلي قدموا مباراة جيدة، وبروح قتالية عالية، وسجلوا هدفين بعدما لعبوا 120 دقيقة أمام البطائح في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولم يسجلوا خلالها أي أهداف، وتوجه بالشكر إلى جماهير فريقه، وتمنى أن ينجح اللاعبون في تقديم شيء مميز في نهاية الموسم.