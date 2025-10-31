ميلوش: 10 لاعبين بروح حارب يكفي لتجنيب الشارقة الخسارة

أشاد ميلوش ميلوييفتش، مدرب الشارقة، بما قدمه لاعب فريقه حارب عبدالله أمام شباب الأهلي، على الرغم من الخسارة بهدفين دون مقابل، في مباراتهما ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن اللاعب، المنتقل أخيراً إلى الشارقة قادماً من شباب الأهلي، قدم مباراة جيدة.

وقال المدرب إنه رغم عدم تفضيله الحديث عن لاعبي فريقه بشكل فردي، إلا أن الشارقة لن يخسر أي مباراة إذا كان يمتلك 10 لاعبين بروح حارب ومستواه، ورفض الحديث عن الأسباب وراء تراجع نتائج الشارقة هذا الموسم، مؤكداً أن الحديث عن التفاصيل ربما يفسر بحساسية عالية، وأنه يتحمل كل مشاكل وسلبيات الفريق.



كما أكد ميلوش أن فريقه سيطر على بعض فترات مباراته أمام شباب الأهلي، وأضاع عدداً من الفرص، ونوه بأنه عندما يحدث هذا الأمر أمام الفرق الكبيرة، فسيتم معاقبتك، وهذا ما حدث أمام شباب الأهلي، الذي اعترف المدرب بأنه استحق الفوز، مشيراً إلى أن نتيجة المباراة لن تؤثر في معنويات لاعبيه، لأن الكثير من الفرق الكبيرة تأتي إلى استاد راشد وتخسر أمام صاحب الأرض.

وبيّن أن التأثير المعنوي يكون أكبر عندما يخسر الشارقة أمام فرق أقل منه في المستوى والإمكانات، وأن الشارقة يستمر في دفع ثمن أخطاء يرتكبها الفريق في كل المباريات التي خسرها في المسابقات المحلية أو دوري أبطال آسيا للنخبة، مشدداً في الختام على أنه في المباريات القوية، لا يجب ارتكاب أخطاء كبيرة.