الجزيرة والبطائح.. إثارة في ختام الجولة السابعة



يستضيف الجزيرة على ملعبه باستاد محمد بن زايد، في الثامنة إلا الربع من مساء غد السبت، فريق نادي البطائح في ختام مباريات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وينتظر أن تشهد المباراة إثارة وتنافساً محتدماً لحصد النقاط الثلاث، إذ يتطلع كل فريق لتحقيق أهدافه بنهاية المواجهة، فالجزيرة صاحب المركز السادس برصيد 10 نقاط يأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث والتقدم نحو مراكز متقدمة، بينما يتطلع البطائح صاحب المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط لإحداث المفاجأة والخروج من المباراة بأفضل نتيجة ممكنة والتقدم خطوة على أمل متابعة جهوده في مقبل الجولات للوصول إلى مركز آمن.



ويدخل الجزيرة مباراة الليلة بمعنويات عالية بعد فوزه في الجولة الماضية على مضيفه دبا بهدف دون رد، وبعد ذلك تأهله لربع نهائي كأس رئيس الدولة بفوزه على عجمان بهدفين مقابل هدف، وأجرى فخر أبوظبي حصة تدريبية أخيرة، أمس، وقف خلالها الجهاز الفني على مدى جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً وذهنياً بإخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة، مع تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق في المباراة السابقة، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة،



في حين يسعى البطائح إلى قلب الموازين والعودة من أبوظبي بنتيجة إيجابية تعيد إليه الثقة بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، والتي دفعت بـ«الراقي» إلى المركز 12 برصيد 3 نقاط فقط، وبات مهدداً بـ«شبح الهبوط»، وتبدو مواجهته مع «فخر أبوظبي» غاية في الصعوبة، في ظل تفوق تاريخي واضح للجزيرة، الذي يملك اليد العليا في المواجهات المباشرة، بفوزه في 5 من 6 لقاءات جمعته بالبطائح، الذي بدوره حقق انتصاراً وحيداً، ولم تنتهِ أي مباراة بينهما بالتعادل، كما تعد مبارياتهم من بين الأكثر غزارة بالأهداف، بعدما شهدت 24 هدفاً، بمعدل 4 أهداف في كل لقاء، ما يؤكد الطابع الهجومي الواضح بين الطرفين.



ويمر البطائح بفترة غير مستقرة، إذ لم يعرف التعادل في آخر 11 مباراة له بدوري أدنوك، وحقق خلالها 3 انتصارات فقط، مقابل 8 هزائم، ما يعكس حالة من عدم التوازن بين الأداء الهجومي الجيد والضعف الدفاعي المستمر. ويقول فرهاد مجيدي، مدرب البطائح، عن مواجهة الغد: «الجزيرة واحد من أفضل الأندية في الإمارات، ولديه تشكيلة رائعة وتنظيم جيد، ونحن بدورنا قدمنا أداء جيداً أمام شباب الأهلي في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وخرجنا من البطولة بركلات الترجيح، ولاعبونا مستعدون لمباراة الجزيرة من الناحية الذهنية والبدنية، بعدما تدربنا بشكل جيد، ونعد جمهورنا بأننا سنبذل قصارى جهدنا لتقديم مستوى جيد».



من جانبه، قال أناتولي، لاعب البطائح: «نحن مستعدون لمباراتنا المقبلة أمام الجزيرة بدنياً وفنياً، ونعلم أننا ذاهبون إلى أبوظبي لملاقاة فريق قوي على أرضه وبين جمهوره، والشيء المهم أننا يجب أن نعود للانتصارات، وجميع اللاعبين يتطلعون لتقديم مستوى جيد، ونحن نؤمن بأنفسنا وبقدرتنا على إعادة الفريق للمسار الصحيح».